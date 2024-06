Brutalny atak na Viki Gabor i jej ojca w Warszawie. Nastolatka doznała poważnych obrażeń

W dramatycznych okolicznościach na warszawskiej Ochocie doszło do brutalnego ataku na znaną piosenkarkę Viki Gabor i jej ojca. Gabor podróżowała samochodem osobowym, który prowadził jej ojciec. Na wysokości Alej Jerozolimskich, przed wjazdem do tunelu, doszło najpierw do zajechania drogi przez innego kierowcę, a po chwili sprzeczki, która szybko przerodziła się w szarpaninę.



34-letni mężczyzna, użył gazu pieprzowego, który trafił w twarz Viki Gabor oraz jej ojca. Ojciec artystki został dodatkowo pobity, w wyniku czego stracił przytomność i trafił do szpitala. Viki Gabor, z obrażeniami twarzy i oczu, przebywa pod opieką lekarską w prywatnej klinice okulistycznej.



"Na miejsce wezwano zespół ratownictwa medycznego, który zabrał 53-letniego mężczyznę do szpitala (...) Policjanci zatrzymali 34-latka z drugiego samochodu ze względu na podejrzenie popełnienia przestępstwa z artykułu 157 Kodeksu karnego, czyli spowodowania lekkiego lub średniego uszczerbku na zdrowiu. Mężczyzna został przewieziony na Komendę Rejonową Policji Warszawa III, gdzie trwają z nim czynności" - przekazał w rozmowie z tvnwarszawa.pl Rafał Wieczorek, rzecznik komendy na Ochocie.

