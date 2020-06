Bruce Springsteen zadedykował Ameryce rockandrollową mszę żałobną

Boss, jak nazywają go fani, od początku pandemii prowadzi audycje radiowe, w których komentuje - zarówno muzycznie, jak i słownie - aktualne wydarzenia w USA.

Bruce Springsteen skrytykował Donalda Trumpa /Dimitrios Kambouris /Getty Images

W ostatnim programie nazwał reakcję amerykańskiego rządu na pandemię koronawirusa "narodową hańbą".

Choć przyznał, że zaplanował bardziej optymistyczną wersję swojej szóstej już audycji w programie radia SiriusXM, zmienił plany, bo spojrzał w statystyki i poczuł złość.

"Mając ponad 100 tys. Amerykanów zmarłych w ciągu ostatnich kilku miesięcy naprzeciw pustych słów naszych przywódców na ten temat, po prostu się wkurzyłem" - powiedział.

"Te istnienia zasługują na coś lepszego niż odnotowywanie ich w statystykach, niewygodnych dla starającego się o reelekcję prezydenta. To hańba narodowa" - dodał.

I rzeczywiście w ciągu ostatnich sześciu miesięcy ponad 120 000 obywateli USA zmarło w wyniku choroby COVID-19. W kraju odnotowano ponad 2,2 miliona zarażonych.

"Jeśli jesteś gotowy na 'Rock and roll requiem', dostrój się do tej sytuacji" - ostrzegł twórca hitu "Dancing in the Dark". Wezwał także Donalda Trumpa, by okazał choć trochę troski o swój kraj. "Przynajmniej załóż p... maskę!" - nie wytrzymał.

Na całym świecie potwierdzono ponad 8,8 mln przypadków zakażenia koronawirusem, a ponad 460 tys. osób zmarło. Najgorsza sytuacja, oprócz Stanów Zjednoczonych, jest obecnie w Brazylii, Rosji, Indiach i Wielkiej Brytanii, gdzie liczba zakażonych wciąż rośnie.

