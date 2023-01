Bruce Gowers w trakcie trwającej przez pięć dekad kariery wielokrotnie był nagradzany za swoją pracę. Do jego największych osiągnięć należy zrealizowanie klipu do "Bohemian Rhapsody" zespołu Queen. Jest on uznawany za pierwszy w historii teledysk (został wydany w 1975 roku).

Śmierć reżysera potwierdziła rodzina w rozmowie z The Hollywood Reporter. Gowers zmarł z powodu komplikacji po ostrej infekcji układu oddechowego. Miał 82 lata.

Bruce Gowers pochodził z Anglii i to tam stawiał pierwsze kroki za kamerą - początkowo jako asystent produkcji i operator kamery w BBC. W latach 70. branża wideoklipów dopiero raczkowała, a on odnalazł swoją niszę. Jego teledysk do piosenki "Bohemian Rhapsody" zespołu Queen okazał się przełomowy.

Klip, w którym widać czterech muzyków podświetlonych od góry na czarnym tle, przeszedł do historii popkultury. I choć ustawienie muzyków w tej pozycji było już znane fanom z okładki albumu "Queen II" (1974), to Gowers dosłownie ożywił obraz.

Zrealizowanie "Bohemian Rhapsody" pokazało innym, że przyszłość muzyki to nie tylko dźwięk, ale też obraz. Kręcenie klipów stało się nieodłącznym elementem przemysłu muzycznego i pomagało promować nowe produkcje. Później Gowers zrealizował jeszcze teledyski do innych, słynnych piosenek Queen - "You're My Best Friend" oraz "Somebody To Love".

Bruce Gowers nie żyje. To on stworzył kultowe klipy

Współpracował z prawdziwymi legendami muzyki , a do jego pokaźnego portfolio należą klipy do utworów m.in. Roda Stewarta ("Hot Legs"), Michaela Jacksona ('Rock With You"), Prince'a ("1999"), The Rolling Stones ("Fool to Cry"), Rush ("Limelight," 'Tom Sawyer"), Bee Gees ("How Deep Is Your Love"), Supertramp ("Goodbye Stranger"), Chaka Kahn ("I'm Every Woman") czy Journey ("Lovin', Touchin', Squeezin'").