Brodka pokazała zdjęcie z Quebonafide. "Czas na zmianę gry"

Szykująca się do powrotu na muzyczną scenę Brodka zaprezentowała stylizowane na ślubne zdjęcie z raperem Quebonafide. Czy to zapowiedź nowego materiału?

Brodka pokazała zdjęcie z Quebonafide /VIPHOTO /East News

"Czas na zmianę gry // Time for Game Change" - napisała tylko wokalistka, publikując zdjęcie z Quebonafide.

Autorem stylizowanego na ślubne zdjęcia jest narzeczony Brodki i jej stały współpracownik, reżyser i fotograf Przemek Dziennis.



Fani zachwycili się nową fotografią, dając popis w komentarzach. "Miał być ślub remastered" - to nawiązanie do tytułu utworu Brodki z płyty "Moje piosenki" z 2006 r. "Monidło" - to z kolei nawiązanie do imienia wokalistki i nazwa realistycznego obrazu, malowanego najczęściej na podstawie zdjęcia ślubnego.

"Bosko! Bardzo lubię stare ślubne zdjęcia i to jaka muzyka się za nimi kryje... Czekamy!" - napisała w komentarzu Kayah, gdy ktoś zwrócił uwagę na podobieństwo do klimatów z czasów współpracy Kayah z Goranem Bregoviciem.

Przypomnijmy, że studyjny dorobek Brodki zamyka płyta "Clashes" z 2016 r. Dwa lata później ukazał się zapis koncertu "MTV Unplugged".

W 2020 r. wokalistka dużo czasu spędziła w Londynie, gdzie pracowała nad swoim nowym, solowym materiałem. Poznawała producentów, muzyków i lokalną scenę. To właśnie tam została zaproszona przez producenta Dana Careya do udziału w wyjątkowym projekcie - Speedy Wunderground.

Idea tego przedsięwzięcia opiera się przede wszystkim na spontaniczności - współtwórcy projektu spotykają się ze sobą po raz pierwszy w studio, singel powstaje w ciągu 24 godzin (bez przerwy na lunch), powstającego utworu nie można poprawiać, materiał nagrywany jest na taśmę i na setkę, a miks i master odbywają się jeszcze tego samego dnia.

"Czasem ciągnie nas do jakiejś osoby lub sytuacji tak bardzo, że mimo świadomości, że nie prowadzi to do niczego dobrego, mamy bardzo silne pragnienie i nie potrafimy się temu oprzeć - o tym właśnie jest 'Wrong Party' ( sprawdź tekst piosenki! )" - mówi Brodka.

W nagraniu wzięli udział producent Dan Carey, Oli Bayston z Boxed In oraz perkusista Liam Hutton, którzy spełnili jej marzenie o byciu częścią punkowej kapeli. W utworze słychać charakterystyczny klakson - to sampel dud, zarejestrowany przez Brodkę w Polsce na jednym z góralskich instrumentów jej taty.

Pomysłodawcą oraz założycielem wytwórni Speedy Wunderground jest Dan Carey - uznany producent muzyczny i legendarna postać alternatywnej sceny londyńskiej. To właśnie w jego studio, położonym w południowej części Londynu powstają wszystkie produkcje tego labelu. W 2020 roku Dan otrzymał prestiżową nagrodę Music Producer Guild Awards dla najlepszego brytyjskiego producenta. Na swoim koncie Dan Carey ma współpracę z takimi artystami, jak Theophilus London, The Kills, Tame Impala, Franz Ferdinand, Sia, Lily Allen, Fatboy Slim czy Kylie Minogue.

Wytwórnia Speedy Wunderground powstała w 2013 roku, a na jej czele stoją Dan Carey, Alexis Smith oraz Pierre Hall. Każdego roku Speedy Wunderground wypuszcza kompilację singli we współpracy z różnymi artystami. Dotychczas byli to chociażby Loyle Carner, Kate Tempest, Guilty Simpson, Squid czy black midi.

Utwór "Wrong Party" to jednak jedynie przedsmak tego, co Brodka przygotowała dla fanów na ten rok. Późną wiosną zaplanowana jest premiera nowego albumu, który ukaże się nakładem wytwórni PIAS.