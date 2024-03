Zespół Blackberry Smoke ( sprawdź! ) potwierdził śmierć swojego kolegi w mediach społecznościowych. "Jeśli mieliście zaszczyt poznać Brita w jakimkolwiek momencie życia, wiedzieliście, że był najbardziej troskliwą, pełną empatii i ujmującą osobą, jaką można było poznać" - czytamy.

"Brit był naszym kompasem i to on stworzył ideę naszego zespołu, którą nadal będziemy się kierować" - czytamy.



Przyczyną śmierci muzyka był nowotwór złośliwy mózgu - glejak wielopostaciowy. W listopadzie 2022 roku perkusista usłyszał diagnozę, a następnie przeszedł operację usunięcia nowotworu.

Reklama

Kilka miesięcy wcześniej muzyk trafił do szpitala po tym, jak doznał zawału serca.

Kim był Brit Turner?

Brit Turner na świat przyszedł w Mt. Clemons w stanie Michigan. Na perkusji zaczął grać jako 6-latek.

"Mój ojciec grał w big bandzie, gdy został oficerem sił powietrznych. Babcia grała na pianinie, wujek na gitarze. Myślę, że w ten sposób zetknąłem się z muzyką" - mówił w wywiadzie w 2012 roku dla "Modern Drummer".

Swój zespół Blackberry Smoke założył w 2000 roku. Grupa wyspecjalizowała się w graniu południowego rocka, mocno zmieszanego z muzyką country. Formacja wydała 8 albumów, ostatni z nich ukazał się 16 lutego 2024 roku.

Największą popularnością cieszyły się albumy - "Holding All The Roses" i "Like An Arrow", które dotarły na pierwsze miejsca listy US Country Billboardu. "Like An Arrow" w na liście Billboard 200 zajęła 12. pozycję, rozchodząc się w nakładzie blisko 50 tys. egzemplarzy.

Największymi przebojami grupy jest numer "One Horse Town" (95 mln wyświetleń na Youtube).