Adele, Little Simz, Dave i Ed Sheeran są wymieniani jako główni faworyci do zgarnięcia statuetek podczas BRIT Awards. Każdy z artystów zdobył cztery nominacje.

Każdy z nich nominacje jest również w najważniejszych kategoriach roku - album, utwór oraz artysta.

Dziewiątą nominację zdobył zespół Codplay, tym samym stając się rekordzistą jeśli chodzi o brytyjskie zespoły.



Przypomnijmy, że w tym roku organizatorzy wydarzenia zdecydowali się zrezygnować z nominacji dzielonych ze względu na płeć.



Gala BRIT Awards odbędzie się 8 lutego 2022 roku w Londynie.



Lista nominowanych do BRIT Awards:

Płyta roku:

Adele - "30"

Dave - "We're All Alone In This Together"

Ed Sheeran - "="

Little Simz - "Sometimes I Might Be Introvert"

Sam Fender - "Seventeen Going Under"

Artysta roku:

Adele

Dave

Ed Sheeran

Little Simz

Sam Fender

Najlepszy artysta Pop/R&B Act:

Adele

Dua Lipa

Ed Sheeran

Griff

Joy Crookes

Najlepszy artysta muzyka elektroniczna:

Becky Hill

Calvin Harris

Fred Again..

Joel Corry

RAYE

Najlepszy nowy artysta:

Central Cee

Griff

Joy Crookes

Little Simz

Self Esteem

Najlepszy artysta rock/alternatywa:

Coldplay

Glass Animals

Sam Fender

Tom Grennan

Wolf Alice



Najlepszy artysta hip hop/rap/grime:

AJ Tracey

Central Cee

Dave

Ghetts

Little Simz

Najlepszy zespół:

Coldplay

D-Block Europe

Little Mix

London Grammar

Wolf Alice

Utwór roku:

A1 & J1 -"Latest Trends"

Adele - "Easy On Me"

Anne-Marie, KSI, Digital Farm Animals - "Don’t Play"

Becky Hill & David Guetta - "Remember"

Central Cee - "Obsessed With You"

Dave ft. Stormzy - "Clash"

Ed Sheeran - "Bad Habits"

Elton John & Dua Lipa - "Cold Heart (Pnau Mix)"

Glass Animals - "Heat Waves"

Joel Corry, RAYE, David Guetta - "BED"

KSI - "Holiday"

Nathan Evans, 220Kid, Billen Ted - "Wellerman"

Riton x Nightcrawlers Ft Mufasa & Hypeman - "Friday (Dopamine Re-Edit)"

Tion Wayne & Russ Millions - "Body"

Tom Grennan - "Little Bit Of Love"

Międzynarodowy zespół roku:

ABBA

BTS

Måneskin

Silk Sonic

The War On Drugs

Międzynarodowy artysta roku:

Billie Eilish

Doja Cat

Lil Nas X

Olivia Rodrigo

Taylor Swift

Międzynarodowy utwór roku:

ATB, Topic, A7S - "Your Love (9PM)"

Billie Eilish - "Happier Than Ever"

Ckay - "love nwantiti (ah ah ah)"

Doja Cat ft. SZA - "Kiss Me More"

Drake ft. Lil Baby - "Girls Want Girls"

Galantis, David Guetta, Little Mix - "Heartbreak Anthem"

Jonasu - "Black Magic"

Kid Laroi & Justin Bieber - "STAY"

Lil Nas X - "MONTERO (Call Me By Your Name)"

Lil Tijay & 6LACK - "Calling My Phone"

Maneskin - "I Wanna Be Your Slave"

Olivia Rodrigo - "good 4 u"

Polo G - "Rapstar"

Tiesto - "The Business"

The Weeknd - Save Your Tears".