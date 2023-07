Na facebookowym profilu Edie Brickell & New Bohemians pojawiła się informacja, że Brad Houser doznał poważnego udaru mózgu i przebywa w szpitalu w stanie krytycznym. 62-letniego basisty nie udało się uratować; zmarł 24 lipca.



Początki grupy New Bohemians sięgają wczesnych lat 80. Wówczas zespół z Dallas w Teksasie stworzyli Eric Presswood (gitara), Brandon Aly (perkusja) i Brad Houser.

W poszerzającym się składzie szybko pojawili się kolejni studenci tamtejszej szkoły artystycznej. Wokalistką grupy została Edie Brickell. Po podpisaniu kontraktu płytowego wytwórnia zdecydowała się zmienić nazwę grupy na Edie Brickell & New Bohemians. Debiutancki album "Shooting Rubberbands at the Stars" (1988) przyniósł przebój "What I Am". Płyta dotarła do czwartego miejsca amerykańskiej listy, dwukrotnie pokrywając się platyną.

W sumie grupa Edie Brickell & New Bohemians wydała pięć studyjnych płyt. Ostatnia z nich to "Hunter and the Dog Star" z lutego 2021 r. Wokalistka (żona Paula Simona) dodatkowo nagrała trzy solowe albumy.

Brad Houser był też muzykiem instrumentalnej grupy Critters Buggin, w skład której wchodzili także Matt Chamberlain (ceniony perkusista znany ze współpracy z m.in. Pearl Jam, Soundgarden, Bobem Dylanem, Bruce'em Springsteenem, Tori Amos, Leonardem Cohenem i Eltonem Johnem), saksofonista Skerik (m.in. Les Claypool's Fancy Band, Roger Waters, Mad Season), wibrafonista i perkusista Mike Dillon i perkusjonista John Bush. Houser, Bush i Chamberlain przed założeniem Critters Buggin występowali w Edie Brickell & NEw Bohemians.