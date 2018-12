Bracia i Doug Pinnick razem. Zobacz teledysk "United"

Poniżej możecie zobaczyć teledysk "United" nagrany przez zespół Bracia z Dougiem Pinnickiem, swoim idolem z amerykańskiej formacji King's X.

"Piosenkę nagraliśmy wiele miesięcy temu z naszym idolem, Dougiem Pinnickiem z zespołu King's X" - poinformowali Bracia.

"Doug przyleciał specjalnie do nas i do naszego studia w Lublinie, co już samo w sobie było dla nas ogromnym przeżyciem" - dodali.



King's X to amerykańska kapela hardrockowa, powstała w 1985 roku w Houston, choć panowie grali razem od początku lat 80. w składzie: Doug Pinnick (wokal, bas), Ty Tabor (gitara, śpiew), i Gerry Gaskill (perkusja, śpiew). Grupa zjednała sobie fanów oryginalnym połączeniem progresywnego metalu, funky oraz soulu. Pinnick, który jako jeden z kilku basistów na świecie używał dwunastostrunowego instrumentu, co miało znaczny wpływ na niezwykłe brzmienie kapeli.

Utwór kładzie kres pogłoskom, które pojawiły się po nagraniu przez Piotra Cugowskiego ballady "Kto nie kochał", o odejściu muzyka z zespołu Bracia i rozpoczęciu kariery solowej. Ostatnio wokalista był też jurorem w kolejnej edycji "The Voice of Poland".

Grupa Bracia powstała w 1997 roku. Za swój drugi album, "Fobrock" (2009), otrzymali nominację do Fryderyka, a ich ostatni materiał "Zmienić zdarzeń bieg" (2013) pokrył się platyną. Na koncie mają też wspólną płytę z ojcem, Krzysztofem Cugowskim, wydaną pod nazwą Cugowscy.