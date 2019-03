Bovska pokazała prywatne zdjęcia z dzieciństwa. Zobacz teledysk "Gdy na mnie patrzysz"

W ramach promocji swojej płyty "Kęsy" Bovska prezentuje teledysk do piosenki "Gdy na mnie patrzysz".

Bovska prezentuje nowy teledysk /Bartosz Krupa/Dzień Dobry TVN / East News

Teledysk do utworu "Gdy na mnie patrzysz" to zamknięta w trzech rozdziałach, filmowo opowiedziana historia, będąca najbardziej osobistą formą na jaką dotychczas artystka się zdecydowała. Wszystko dzięki temu, że teledysk zawiera materiały źródłowe z dzieciństwa Bovskiej, pokazując ją tym samym w bardzo prawdziwym zbliżeniu. Zaskakujące może być to, że jako wprowadzenie do utworu wykorzystano fragment piosenki "Luksus", który tym samym staje się pierwszym rozdziałem tej historii.

Clip Bovska Luksus / Gdy na mnie patrzysz

"Wszystko zaczęło się od kamery 8 mm, którą użyliśmy latem z Marcinem Starzeckim, reżyserem. Wywołane i zeskanowane nagrania z taśmy filmowej wyszły pięknie, beztrosko, błogo. Nasuwały skojarzenia z serialem 'Cudowne Lata' z lat 80. Postanowiliśmy nie zmarnować tego materiału i zrobić teledysk" - opowiada Bovska.

"Dzięki pomysłowi Marcina wyszperałam w domu rodzinnym kasety VHS. Okazało się, że istnieją trzy nagrania z lat 90. Pierwszy raz widziałam siebie z dzieciństwa na nagraniu video i było to dla mnie zaskakujące, ciekawe, dziwne. Głosu, gestów i spojrzeń nie da się oszukać na filmie i nagle okazało się, że zupełnie inaczej sobie siebie wyobrażałam. Na filmie pojawia np. mój pies - jamnik. Kochałam go bardzo, choć akurat w filmie wykorzystany jest fragment, gdzie nie jest zbyt zadowolony. Gwarantuję jednak, że stanowiliśmy zgrany team, a pies dożył sędziwego wieku 17 lat" - wyjaśnia wokalistka.



Reżyser Marcin Starzecki dodaje: "Klip dla Bovskiej miał być prywatny, blisko bohaterki, pokazujący ją trochę inaczej niż do tej pory. Dlatego mieszam w nim czasy, momenty zawodowe i skrawki z dzieciństwa. Chciałem stworzyć coś w rodzaju portretu pamięciowego, gdzie istotne są punkty widzenia. Na Bovską patrzymy my - widzowie, jej wierni fani, nawet ci najmłodsi, ale ona też sama się sobie przygląda".



Wraz z filmem wychodzi limitowana edycja kasety magnetofonowej z albumem "Kęsy". To obiekt sentymentalny, będący jednym z symboli minionego czasu dzieciństwa. Limitowana edycja 100 ręcznie numerowanych egzemplarzy dostępna jest wyłącznie na oficjalnej stronie internetowej Bovskiej.



"Gdy na mnie patrzysz" oraz wszystkie pozostałe utwory z płyty "Kęsy" wciąż można usłyszeć na żywo podczas ogólnopolskiej trasy koncertowej, której ostatnia już część obejmuje następujące miasta:

21.03 - Katowice - Królestwo

22.03 - Lublin - Dom Kultury

23.03 - Łódź - Soda Underground Stage

30.03 - Białystok - Gwint.

Wokalistka w 2016 r. wydała debiutancki album "Kaktus". Tytułowy singel został wykorzystany w serialu "Druga szansa". Z kolei do filmu "Planeta singli" Bovska napisała piosenkę "The Man with an Unknown Soul".

Bovska ma na swoim koncie występy na takich imprezach, jak Open'er Festival, Orange Warsaw Festival, Slot Art czy Krajowy Festiwal Piosenki Polskiej w Opolu. Była nominowana do Fryderyków 2016 (debiut roku) i do MTV Europe Music Awards w kategorii najlepszy polski wykonawca.

Niemal rok po premierze "Kaktusa" wydała drugą płytę "Pysk".

