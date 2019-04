Boney M. za kulisami telewizyjnego show. O czym opowiedzieli w "Jaka to melodia?"

Przez studio muzycznego show "Jaka to melodia?" przewija się plejada światowych gwiazd. W styczniu w programie gościła Samantha Fox i Shakin' Stevens, a pod koniec marca widzowie TVP1 mogli zobaczyć występ grupy Boney M. Przy okazji wizyty w Warszawie członkowie Boney M. udzielili też wywiadu.

Zdradzili w nim m.in. jaki jest ulubiony utwór Mazie Williams, fragmenty jakiego głośnego przeboju Boney M. usłyszymy w utworze Lady Gagi, dlaczego w 1979 roku, goszcząc w Sopocie, zażyczyli sobie białego helikoptera oraz do czego używali wysokoprocentowych trunków podczas trasy koncertowej w ZSRR. Artyści postanowili także wcielić się w role uczestników programu i wzięli udział w jednej z muzycznych konkurencji. Po ilu nutkach udało im się odgadnąć, jaka to melodia?



Grupa Boney M. - w składzie Maizie Williams, Goseth Morris, Samantha Scott, Kelly Rahman - do czerwoności rozgrzała scenę w studiu programu. Widowiskowe kreacje, energetyczna choreografia i największe hity zespołu - wszystko to złożyło się na przebojowy show. Nie zabrakło takich evergreenów, jak: "Daddy Cool", "Rivers Of Babylon", "Sunny", "Hooray! Hooray! It’s a Holi - Holiday" czy "Brown Girl In A Ring".



