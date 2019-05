Bokassa zapowiada nowy album "Crimson Riders". Koncert u boku Metalliki w Warszawie

Stonerpunkowcy z norweskiej grupy Bokassa 21 czerwca zaprezentują nową płytę "Crimson Riders". To właśnie oni otworzą koncert Metalliki na PGE Narodowym w Warszawie (23 sierpnia).

Jørn Kaarstad stoi na czele grupy Bokassa / Sergione Infuso/Corbis /Getty Images

W swojej twórczości Bokassa łączy stoner rockowy groove i riffy z energią i nieprzewidywalnością punka i hardcore'a.

Płyta "Crimson Riders" nagrana została w Brygga Studio w rodzinnym mieście formacji, Trondheim, a produkcją albumu zajął się sam zespół we współpracy z Yngve Andersenem (Blood Command), za miks odpowiedzialny był Simon Jackman, a za mastering - Brian "Big Bass" Gardener.

Najnowszy singel zapowiadający to wydawnictwo to "Captain Cold One".

"Kapitan Cold One to kolejna postać w uniwersum Bokassy. Podąża on śladami Hellbilly Handfishera, Crocsodile Dundee oraz mitycznego Nieśmiertelnego Kosmicznego Pirata. Kapitan to człowiek, który żyje dla weekendów, a każdy dzień dla niego jest właśnie jak weekend! Jest on twoim przyjacielem z diabłem na ramieniu, antybohaterem, którego można polubić, gościem, któremu niekoniecznie powiedzie się na studiach i co najważniejsze, człowiekiem, który żyje tak, jakby był już piątek, a jest dopiero poniedziałek!" - opowiada Jørn Kaarstad, frontman Bokassy.

"Muzycznie natomiast znajdziecie tutaj zarówno odniesienia do Beastie Boys, pop punkowych ekstrawaganckich refrenów oraz do zagrywek w stylu Slayera. Napisałem ten numer po usłyszeniu w radiu audycji na temat piosenek z użyciem 'woooah' i postanowiłem, że napiszę najbardziej epicki utwór w tym stylu" - dodaje wokalista i gitarzysta.

Wideo Bokassa - Captain Cold One (Audio)

Na początku 2018 roku Lars Ulrich z Metalliki zagrał Bokassę w swoim programie radiowym, "It's Electric", mówiąc wprost, że są po prostu "cholernie dobrzy" i są jego ulubionym nowym zespołem.

Norweskie trio zostało wybrane na support podczas tegorocznej europejskiej trasy legendy thrash metalu. W jej ramach Bokassa 23 sierpnia zaprezentuje się na PGE Narodowym w Warszawie (bezpośrednio przed Metalliką zagra jeszcze Ghost ze Szwecji).

Clip Bokassa Mouthbreathers Inc.