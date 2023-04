"Jesteśmy niezwykle podekscytowani, nie tylko dlatego, że głosowaliście na ten konkretny utwór, ale dlatego, że w ogóle oddaliście swoje głosy. To oznacza, że wciąż jesteśmy w waszych sercach i umysłach. 'Bohemian Rhapsody' jest oczywiście największym świadectwem potęgi naszego drogiego Freddiego i wiem, że byłby zachwycony słysząc tę wiadomość" - przyznał w oficjalnym komunikacie prasowym BBC Radio 2 Brian May.

Słuchacze BBC Radio 2, którzy od 20 lutego oddawali swoje głosy na 75 utworów zespołu Queen uznali, że to właśnie piosenka "Bohemian Rhapsody" jest najlepszym utworem brytyjskiej formacji. Na drugim miejscu zestawienia uplasowała się piosenka "Don't Stop Me Now", trzecie miejsce zajął utwór "Somebody To Love".

"Bohemian Rhapsody" - najlepszy utwór Queen

"Bohemian Rhapsody" został wydany jako główny singiel z czwartego albumu Queen, "A Night at the Opera". Napisany przez Freddiego Mercury'ego i określany przez niego jako "udawana opera" utwór często uważany jest za znak rozpoznawczy zespołu. Choć na początku nikt nie wierzył w powodzenie tego odważnego muzycznego przedsięwzięcia, zdaniem Briana Maya, najprawdopodobniej to właśnie ono uratowało zespół przed rozpadem. Po 48 latach od premiery piosenka wciąż święci triumfy. W 2004 roku była drugim najchętniej granym utworem w brytyjskich rozgłośniach radiowych i została wprowadzona do Grammy Hall of Fame. Znalazła się także na 163. miejscu listy 500 utworów wszech czasów magazynu "Rolling Stone". Cztery lata temu zespół poinformował, że utwór przekroczył miliard wyświetleń w serwisie YouTube.

"'Bohemian Rhapsody' niewątpliwie przetrwało próbę czasu i nadal urzeka publiczność swoją mocą i prawdziwie innowacyjnym podejściem do pisania piosenek" - podsumował wyniki głosowania Jeff Smith, szef działu muzycznego BBC Radio 2.

W pierwszej piątce uplasowały się także piosenki: "We Are The Champions", "We Will Rock You" - które nierzadko są odtwarzane razem - oraz utwór "Radio Ga Ga". W pierwszej dziesiątce plebiscytu wymieniono też utwory: "Who Wants To Live Forever", "Killer Queen", "Under Pressure", "Love Of My Life" i "These Are The Days Of Our Lives". Poza pierwszą 10., na pozycjach 11. i 12. znalazły się kolejno takie przeboje grupy, jak "I Want to Break Free" i "The Show Must Go On", na pozycji 18. uplasował się utwór "Another One Bites The Dust", na pozycji 27. znalazła się piosenka "I Want It All".

