Bob Dylan wydał w 2020 roku swój 38. album studyjny, "Rough and Rowdy Ways" . Promując go, przez ostatnie trzy lata koncertuje na całym świecie. W trakcie koncertu, który odbył się dwa dni temu w Fort Myers na Florydzie, legendarny kompozytor i poeta wykonał utwór Chucka Berry'ego.

Nie stało się tak przypadkowo, bo wszyscy fani artysty dobrze wiedzą, jak bardzo Dylan ceni twórczość zmarłego w 2015 roku prekursora rock'n'rolla. "W moim wszechświecie Chuck jest niezastąpiony" - mówił o Berrym w 2009 roku w wywiadzie dla magazynu "Rolling Stone". "Cały ten blask wciąż tam jest, a on wciąż jest siłą natury. Dopóki Chuck Berry jest w pobliżu, wszystko jest tak, jak być powinno. To człowiek, który przeszedł przez wszystko. Świat potraktował go tak paskudnie. Ale w końcu to świat został pokonany" - mówił.

Posłuchaj utworu "Roll Over Beethoven" w wykonaniu Boba Dylana.

To niejedyna niespodzianka, jaka w ostatnim czasie spotkała miłośników Boba Dylana. Kompozycje jego ulubionych twórców jak Jerry Lee Lewis, Leonard Cohen czy Van Morrison często pojawiają się w setliście koncertowej. Na koncercie, który odbył się dzień wcześniej, Dylan odkurzył słynną piosenkę "Big River" z repertuaru Johnny'ego Casha. Nie wykonywał jej na żywo od 21 lat.

Przypomnijmy, że już wkrótce rozpocznie się wyjątkowa trasa koncertowa Outlaw Music Festival, która zelektryzowała fanów rocka i folku w USA. W jej trakcie 82-letni Bob Dylan wystąpi u boku 90-letniego Willie'ego Nelsona. Towarzyszyć im będą także m.in. Robert Plant i Alison Krauss.