Blue Cafe w pustej filharmonii. Nagranie "Ave Maria" wywołuje ciarki

Blue Cafe od początku pandemii koronawirusa wspiera swoich fanów. Na początku przygotowali wyjątkowe, kameralne nagranie singla "Reflection". Teraz Dominika Gawęda zaśpiewała "Ave Maria" w pustej Filharmonii Łódzkiej.

Blue Cafe od samego początku pandemii koronawirusa namawia fanów do pozostania w domu.

Przygotowali także dla nich niespodziankę. Wspólnie nagrali - każdy ze swojego domu - kameralną wersję singla "Reflection".



"Cześć Kochani! Mamy nadzieję, że dbacie o siebie oraz pozostajecie bezpieczni w swoich domach! Wszyscy powinniśmy teraz wzajemnie się wspierać, dlatego postanowiliśmy dodać Wam otuchy i przygotowaliśmy niespodziankę! Specjalnie dla Was zagraliśmy online (każdy w swoim domu) fragment naszego utworu Reflection! Pamiętajcie - Jesteśmy z Wami całym sercem" - napisali pod nagraniem.



Teraz zrealizowali teledysk w opustoszałej Filharmonii Łódzkiej. Dominika Gawęda wykonała "Ave Maria" J. S. Bacha. Zespół swój mini występ dedykuje wszystkim, którzy w czasie pandemii ratują życie innych, narażając przy tym własne, a także artystom i instytucjom kulturalnym.

Nagranie poprzedzają sugestywne słowa Oscara Wilde'a: "Nie bój się cieni. One świadczą o tym, że gdzieś znajduje się światło".



Clip