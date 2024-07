Pomimo że podczas prezentacji "Solo", m.in. podczas Polsat Hit Festivalu Blanka zachwyciła publikę to tego nie można powiedzieć o tym wydarzeniu. W trakcie mini koncertu we Wrocławiu rozległy się gwizdy. Trudno jest też usłyszeć, co się w ogóle dzieje na nagraniu, co świadczy o kiepskim nagłośnieniu stadionu.

Pod publikacją pojawiło się mnóstwo ostrych komentarzy. Część osób ironicznie porównała mini koncert do amerykańskiego "Super Bowl" Czytamy: "Miała zagrać w przerwie. Zagrała na jej... koniec i wyłącznie dla trybuny A. Można sobie porównać to do występu Cleo", "Pomijając gusta muzyczne to wyglądało to jak dożynki w remizie", "Ogólnie to niepoważnie wygląda ten 'koncert'", "Zero zapowiedzi, dźwięk tragedia, obok rozgrzewka, wyglądało to jakby chłopcy od podawania piłek weszli na boisko i dostali mikrofon".