"Cara Mia" jest kolejnym krokiem Blanki w kierunku zdobycia serc miłośników muzyki na całym świecie. Utwór podkreślający jej autentyczność inspiruje do śmiałego podążania za marzeniami. Utalentowana artystka stworzyła najnowszy singel we współpracy z cenionymi autorami tekstów, a także producentami ze Skandynawii. Blanka, trzymając się swojego charakterystycznego stylu, kontynuuje w "Cara Mia" radosne i chwytliwe przesłanie miłości oraz relacji.

Przypomnijmy, że 24-letnia Blanka Stajkow (ma polsko-bułgarskie korzenie) reprezentowała Polskę podczas ubiegłorocznej Eurowizji w Liverpoolu. Gdy miała zaledwie 14 lat i napisała pierwszą piosenkę zrozumiała, co chce robić w życiu.

Zdolności muzyczne, taniec oraz język angielski rozwijała podczas pobytu w USA. Tam też występowała śpiewając z gitarą na sesjach Open Mic w różnych restauracjach i pubach w Los Angeles i Nowym Jorku, m.in. w klubie The Bitter End, gdzie zaczynała także Lady Gaga. Po powrocie do kraju kontynuowała realizację swoich muzycznych marzeń.

Blanka tym razem nie "Solo"! "Cara Mia" będzie hitem?

Do utworu stworzono także klip. Teledysk "Cara Mia" przenosi nas do klimatycznej restauracji, gdzie artystka, pierwotnie wciela się w rolę kelnerki, ale w magii chwili przemienia się w królową wieczoru, która tańczy w eleganckiej sukience, pełna energii, przyciągając uwagę faceta swoich marzeń. Klip jest opowieścią o odwadze, transformacji i odnajdywaniu pewności siebie. Blanka inspiruje swoich fanów do bycia sobą i śmiało podążania za marzeniami.

Poprzedni singiel Blanki, zatytułowany "Rodeo", zdobył ponad 11 milionów odsłon na platformach streamingowych na całym świecie, zyskując szerokie uznanie fanów. Jej przełomowy utwór "Solo" przekroczył globalnie 120 milionów odsłon, umacniając pozycję artystki jako obiecującej gwiazdy muzyki pop na arenie międzynarodowej.

Kim jest Blanka? Zaczynała w "Top Model"

Jako modelka Blanka Stajkow próbowała sił w 10. edycji "Top Model", jednak nie przekonała do siebie jurorów. Przy okazji występu w programie wypuściła singel "Better", który zanotował ponad 880 tys. odsłon. Z kolei na Instagramie wokalistkę obserwuje ponad 263 tys. fanów. 24-latka zwróciła uwagę szerszej publiczności występując w teledysku "Pijemy za lepszy czas" Smolastego , a plotkarskie media zastawiały się, czy z raperem łączy ją coś więcej niż praca.

Romans piosenkarki i gwiazdora okazał się prawdą, ale nie trwał długo. Sama zainteresowana tak komentowała go w wywiadzie dla Plejady:



"Rozstania nie odczułam negatywne, a wręcz odbieram je pozytywnie. Między nami zawsze wszystko było okej i nadal jest, mamy świetny kontakt. Ja wspieram jego, a on trzyma kciuki za mnie. Jesteśmy w takim zdrowym, przyjacielskim kontakcie. Mamy bardzo dobrą relację".