Przypomnijmy, że Blanka z piosenką "Solo" wystąpiła podczas Eurowizji 2023. Decyzją widzów wokalistka awansowała do finału z trzeciego miejsca.

W finale ostatecznie zajęła 19. miejsce, otrzymując łącznie 93 punkty. Zaledwie 12 z nich było od jurorów. Po tym etapie głosowania Polka była druga od końca. Dużo lepiej utwór "Solo" ocenili widzowie, co przełożyło się na 81 punktów.

Polka zajęła wysokie, ósme miejsce w głosowaniu widzów, pokonując m.in. faworytów bukmacherów: Francję i Hiszpanię.

Blanka pokazała fragment nowego teledysku "Boys Like Toys". Kiedy premiera?

Po powrocie z Liverpoolu wokalistka wybrała się na krótkie wakacje na południu Francji.

Fani regularnie dopytywali co z dalszą karierą muzyczną Blanki. Tym większym zaskoczeniem było odwołanie w połowie czerwca koncertu w Ożarowie Mazowieckim z powodu "galopującej kariery".

Teraz polska reprezentantka na Eurowizji ujawniła, że 4 lipca pojawi się jej nowa piosenka "Boys Like Toys". W mediach społecznościowych pokazała fragment teledysku. Na TikToku wideo zanotowało ponad 280 tys. odsłon.

"Przecież to brzmi jako 'Solo' ale trochę zmienione", "To brzmi jak połączenie 'Solo' z jakimś disco polo", "W jakim to jest języku?", "Ej, ale umawialiśmy się że więcej piosenek oprócz 'Solo' nie będzie", "Bejba przestań" - czytamy w komentarzach.

Na Instagramie krótki wpis "Yes" dodał wokalista i autor piosenek Jeremi Sikorski, który pracował m.in. z Roxie Węgiel i Eweliną Lisowską. "She did it again" - dodała modelka i celebrytka Weronika Zoń (uczestniczka "Top Model").



"Będzie to bardzo wakacyjny kawałek, bardzo letni, świeży. Liczę, że wszystkim się spodoba i będziemy do niego tańczyć" - mówiła Blanka o nowym utworze podczas wizyty w TVP.