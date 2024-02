Szósty longplay sludgemetalowej grupy z Savannah w stanie Georgia wyprodukował Chris "Scary" Adams, który od 2018 roku jest także gitarzystą Black Tusk. Mastering "The Way Forward" wykonał Brad Boatright ze studia Audiosiege. Okładkę zaprojektował Brian Mercer.

Nowy album zespołu założonego przez grającego na gitarze wokalistę Andrew Fidlera i perkusistę Jamesa Maya będzie pierwszym materiałem Black Tusk z udziałem basisty Dereka Lyncha, który dodatkowo śpiewa i gra na klawiszach.

"Gdzieniegdzie jest trochę dodatkowych ścieżek, efektów i klawiszy dla uzyskania większej przestrzeni i lepszej struktury, płyta ta brzmi jednak potężnie i surowo, oddając koncertowy klimat Black Tusk" - powiedział Chris “Scary" Adams.

"The Way Forward" będzie mieć swą premierę 26 kwietnia nakładem francuskiej wytwórni Season Of Mist. Materiał dostępny będzie w wersji CD w digipacku, na winylu oraz drogą elektroniczną.

Na główny singel wybrano numer "Brushfire", którego możecie posłuchać poniżej:

Wideo Black Tusk - "Brushfire" (Official Audio) 2024

Black Tusk - szczegóły albumu "The Way Forward" (tracklista):

1. "Out Of Grasp"

2. "Brushfire"

3. "Harness (The Alchemist)"

4. "Lessons Through Deception"

5. "Breath Of Life"

6. "Dance On Your Grave"

7. "Against The Undertow"

8. "Lift Yourself"

9. "Ocean Of Obsidian"

10. "Flee From Dawn"

11. "The Way Forward".