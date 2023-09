Black Radio zapowiadają album. Posłuchaj singla "Tell Me Baby"

Brudne gitary, chwytliwe riffowe ciosy, charyzmatyczny wokal i prawdziwie rock'n'rollowa rozróba. Black Radio odpalają wszelkie możliwe zasilacze i podkręcają wzmacniacze, aby przelać przez Wasze głośniki swoją buntowniczą energię. Ich najnowszy singel 'Tell Me Baby' to definicja rocka w najlepszej postaci, w której nie sposób się nie zatracić. Śpiewny, melodyjny refren z pewnością wryje się w Wasze głowy, a skoczny rytm porwie Wasze nogi w intensywne pogo. Posłuchajcie tego elektryzującego hymnu kończącego się lata!" - czytamy w zapowiedzi piosenki.

Black Radio przyzwyczaiło nas już do istotnych wartości, które przelewają na teksty swoich piosenek. Nie inaczej jest w przypadku "Tell Me Baby", którego przekaz ma podwójne znaczenie. Na pozór utwór przedstawia intensywną i pełną wyrzutów kłótnię między parą, w której ostatecznie najgłośniej i tak wybrzmiewa finalne "kocham cię". Drugie dno utworu jawi się jednak jako paradoksalnie gniewny list miłosny do społeczeństwa, które nawet jeśli przeżywa obecnie ogromną pustkę i brak wspólnoty, wciąż jest niezbędnym czynnikiem naszego życia. Tekst porusza temat warunkowego poczucia własnej wartości, które amerykański psycholog, Albert Ellis, nazywa największą chorobą ludzkości.

"Jest wiele rzeczy, których nie znoszę w ludziach, ale mimo to ich uwielbiam i chcę mieć ich wokół siebie, bo dobrze się czuję w społeczeństwie. W zwrotkach w ironiczny sposób celuję w społeczeństwo wieloma zarzutami, takimi jak próżność, narcyzm, atencyjność czy uzależnienie od cudzej opinii, ale już w refrenie śpiewam, że nie przekreślam cię z tego powodu, bo 'I still love you the same as I did'. Te słowa można skierować do partnera, który się pogubił, ale wciąż jest przecież tą samą osobą. Może to też powiedzieć ktoś taki jak ja, kto kocha ludzi i chciałby ich wyrwać z internetu i zabrać do parku, na festiwal lub gdziekolwiek, gdzie się żyje naprawdę" - komentuje lider zespołu, Dawid Wajszczyk.

Społeczny wydźwięk utworu podkreśla dodatkowo teledysk, w którym członkowie zespołu przenoszą się do rzeczywistości VR-owej, gdzie nic nie jest prawdziwe, ale wszystko jest łatwe i osiągalne. Obraz wyreżyserowany przez Piotra Osaka stanowi prześmiewczy komentarz do tego, w jaką stronę zmierza ludzkość w kontekście sztucznej inteligencji i jej tworów, takich jak chat GPT, oraz świata, w którym ludzie częściej szukają spełnienia w technologicznej symulacji, zamiast w drugim człowieku. "Z jednej strony jest to przerażające, bo wróży upadek miłości, która jest tlenem dla duszy. Z drugiej staramy się podchodzić do tego tematu trochę humorystycznie i z dystansem, co staraliśmy się odzwierciedlić w klipie do 'Tell Me Baby'" - dodaje Wajszczyk.

Clip Black Radio Tell Me Baby

Singel "Tell Me Baby" stanowi bezpośrednią zapowiedź nadchodzącego albumu Black Radio. Wydawnictwo ujrzy światło dzienne już 22 września i zostanie wydane nakładem wytwórni 33 Records zarówno w formacie CD, jak i na podwójnym winylu. Oficjalna premiera odbędzie się w ramach festiwalu Great September, gdzie Black Radio zaprezentują materiał z nowej płyty podczas swojego showcase'owego koncertu, który odbędzie się 16 września, o godzinie 19:30 w klubie Przestrzeń. Na albumie znajdą się również dotychczasowe single: "Planety", "All About It", "Don’t Worry 'Bout Money", "Warcaby" oraz "Śpij".