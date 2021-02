"Billie Eilish: Świat lekko zamglony" już dostępny. Co ujawniła w filmie?

Wyczekiwany film dokumentalny "Billie Eilish: Świat lekko zamglony" jest już dostępny.

Reklama

Billie Eilish szybko zyskała popularność /Joe Maher /Getty Images

"Billie Eilish: Świat lekko zamglony" to film dokumentalny przybliżający fenomen Billie Eilish.



Reklama

Wielokrotnie nagradzany filmowiec, R.J. Cutler, towarzyszy nastolatce w trasie, na scenie i w rodzinnym domu podczas pracy nad debiutanckim albumem "WHEN WE ALL FALL ASLEEP, WHERE DO WE GO?", który zmienił jej życie.

Billie Eilish w ramach promocji filmu dokumentalnego "Billie Eilish: Świat lekko zamglony" udostępniła "ilomilo". Nagranie pochodzi z koncertu zarejestrowanego 10 października 2019 w Toyota Center w Houston. Część występu można obejrzeć we wspomnianym dokumencie.



Wydarzenia specjalne związane z premierą dokumentu "Billie Eilish: Świat lekko zamglony" odbyły się w nocy z 25 na 26 lutego czasu polskiego, o godz. 3:00 nad ranem. W ramach wydarzenia organizowanego przez Apple, fani mogli posłuchać wywiadu z Eilish i z reżyserem dokumentu, R.J. Cutlerem. Rozmowy przeprowadził Zane Lowe, znany dziennikarz i gospodarz programu w Apple Music.



Wideo Billie Eilish: The World’s A Little Blurry — Official Trailer | Apple TV+

Za produkcję "Billie Eilish: Świat lekko zamglony" odpowiadają Apple Original Films, Interscope Films, The Darkroom, This Machine oraz Lighthouse Management + Media.

Afera wokół nowych zdjęć Billie Eilish. Fani biorą gwiazdę w obronę 1 / 6 18-letnia Billie Eilish to obecnie jedna z największych gwiazd popu. Wokalistka i autorka tekstów wyróżnia się nie tylko swoim charakterystycznym, ale i dokładnie przemyślanym wizerunkiem. Źródło: East News Autor: Pacific Press udostępnij