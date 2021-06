Billie Eilish prezentuje "Lost Cause". Artystka samodzielnie wyreżyserowała klip do singla. To już drugi utwór z albumu "Happier Than Ever".

Billie Eilish zapowiada nowy album /materiały prasowe

Billie Eilish promuje swój drugi album studyjny, wyczekiwany przez fanów na całym świecie "Happier Than Ever".



Po "Your Power" przyszła pora na "Lost Cause", wraz z teledyskiem. Reżyserką klipu jest sama artystka.

Kilka dni przed premierą "Lost Cause" wokalistka ogłosiła daty pierwszej odsłony trasy koncertowej, Happier Than Ever, The World Tour, w Ameryce Północnej, Europie i Wielkiej Brytanii. Wszystkie koncerty są już wyprzedane.



Siedmiokrotnie nagradzana Grammy artystka i kompozytorka ogłosiła także, że będzie kontynuować współpracę z REVERB w trakcie tournée. W ramach Billie Eilish Action Village na każdym koncercie będzie można pogłębić swoją wiedzę z zakresu działań na rzecz klimatu.



Clip Billie Eilish Lost Cause

Emisja szkodliwych gazów cieplarnianych w trakcie trasy koncertowej Billie ma być wyrównana lub wręcz przewyższona przez działania mające na celu redukcję tych gazów. Wszystko po to, by trasa promująca album "Happier Than Ever" mogła mieć status Climate Positive.



Pierwszy singel zapowiadający nowy album Billie Eilish, "Your Power", zadebiutował na 10. miejscu Billboard Hot 100. Na początku 2021 Billie zdobyła dwie nagrody Grammy: za Nagranie roku ("everything i wanted") oraz Najlepszy utwór napisany do medium wizualnego ("No Time To Die"). W lutym na Apple TV+ odbyła się premiera filmu dokumentalnego "Billie Eilish: świat lekko zamglony" w reżyserii R.J. Cutlera.



W maju do sprzedaży trafił książkowy debiut artystki - "BILLIE EILISH", czyli wizualna opowieść o życiu gwiazdy. Polskim wydawcą jest SQN. Fani w książce mogą oglądać setki niepublikowanych wcześniej zdjęć, osobiście wybranych przez Billie.



Premiera albumu "Happier Than Ever" zaplanowana jest na 30 lipca.