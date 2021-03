Billie Eilish przeszła metamorfozę. Jest nie do poznania!

Idolka nastolatków już nie ma charakterystycznych seledynowo-czarnych włosów, które były znakiem rozpoznawczym jej stylu i inspiracją dla wielu młodych dziewczyn na całym świecie. Piosenkarka zamieściła na Instagramie zdjęcie i krótki film, w których zaprezentowała swoją nową fryzurę. Billie Eilish jest teraz blondynką.

Billie Eilish już tak nie wygląda /Jeff Kravitz /Getty Images

Jedna z najpopularniejszych piosenkarek młodego pokolenia jest nie tylko docenioną artystką (ma na koncie pięć statuetek Grammy), ale też ikoną popkultury i stylu. Charakterystyczne oversizowe stroje zaprojektowane przez Gucci, które gwiazda zakłada na wszystkie oficjalne gale, przeszły już do historii mody.



Za każdym razem piosenkarka jest od stóp do głów ubrana w za duże o kilka rozmiarów rzeczy uszyte z materiału w jeden wyrazisty deseń. Ten wzór powtarza się nie tylko na ubraniach, ale także na dodatkach typu maseczka, okulary czy kapelusz, oraz na bardzo długich sztucznych paznokciach. Na tegorocznej gali Grammy był to szaro-różowy kwiatowy print, ozdobiony cekinową aplikacją tygrysa. Wyrazisty styl Billie Eilish idealnie dopełniała równie charakterystyczna fryzura - odrost w neonowym seledynowym kolorze oraz czarne końcówki włosów.



Teraz okazało się, że ta fryzura to już przeszłość. Piosenkarka aktualnie ma włosy w kolorze jasnego blondu oraz długą, mocno wycieniowaną grzywkę. Wygląda jak gwiazda girls bandu z lat 90.! Pierwszy filmik prezentujący jej nową fryzurę zamieszczony na Instagramie został nakręcony w studiu filmowym, a Eilish go podpisała: "Czy dobrze odgadłeś?". Piosenkarka wyłania się na nim zza kadru i macha włosami, jakby występowała w reklamie szamponu. Na dodanym zaraz potem selfie Eilish pozuje przed lustrem, a zdjęcie opatrzyła podpisem: "Uszczypnij mnie".



To samo pewnie pomyślały rzesze jej fanek, które zobaczyły nową fryzurę piosenkarki. Co prawda Billie Eilish już wcześniej zapowiadała, że bierze pod uwagę zmianę fryzury. Pisała o tym w komentarzach pod postami zapowiadającymi film dokumentalny o jej życiu, zatytułowany "Billie Eilish: The World’s A Little Blurry" (w polskiej wersji "Billie Eilish. Świat lekko zamglony"). Obiecywała wtedy, że po premierze filmu, która miała miejsce 26 lutego, zmieni swój wygląd. "To będzie koniec pewnej ery, zacznie się nowa" - napisała piosenkarka. I jak widać, dotrzymała słowa!



Afera wokół nowych zdjęć Billie Eilish. Fani biorą gwiazdę w obronę

To nie pierwszy raz Billie Eilish funduje sobie tak radykalną metamorfozę koloru włosów. Ma za sobą już odcienie: turkusowy, srebrno-popielaty, granatowy, platynowy. Nigdy jednak nie miała na włosach klasycznego jasnego blondu - nie licząc czasów, gdy była małym dzieckiem.



