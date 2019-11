Billie Eilish i "everything i wanted": Minimalistyczne dzieło sztuki [TEKST]

Billie Eilish powraca z nową piosenką. To pierwszy singel od momentu wydania debiutanckiej płyty.

Billie Eilish szybko podbiła serca fanów /Mariano Regidor/Redferns /Getty Images

Młoda, zaledwie 17-letnia wokalistka opublikowała singel "everything i wanted", promujący nową płytę.

Wideo Billie Eilish - everything i wanted (Audio)

"Napisaliśmy 'everything i wanted' wspólnie z Finneasem, to piosenka o naszej relacji. Bez względu na to, co się dzieje, zawsze możemy na siebie liczyć" - tłumaczy Billie Eilish.

Swoje kompozycje tworzy wraz z bratem, tekściarzem Finneasem O'Connellem.

W tym roku Billie Eilish pojawi się jeszcze na kilku festiwalach, a w 2020 roku wyruszy w trasę po świecie. Na razie na mapie trasy nie znalazła się Polska.

29 marca 2019 roku do sprzedaży trafił debiutancki album Billie - "When We Fall Asleep, Where Do We Go?" - na którym znalazły się takie utwory jak "Bury a Friend", "Wish You Were Gay" oraz "You Should See Me In Crown".

Kariera wokalistki ruszyła z kopyta po publikacji na Soundcloudzie utworu "Ocean Eyes". Numer rozszedł się po sieci, a Billie szybko podpisała kontrakt z Interscope Records, jedną z największych wytwórni na świecie.

Mająca irlandzkie i szkockie korzenie Billie Eilish urodziła się 18 grudnia 2001 roku w Los Angeles. Jest córką znanej w show-biznesie pary - aktorów Maggie Baird i Patricka O'Connella.