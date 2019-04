Billboard Music Awards 2019. Sprawdź, kto ma szansę na wygraną [NOMINACJE]

Poznaliśmy nominowanych do jednych z prestiżowych nagród muzycznych w USA - Billboard Music Awards. Sprawdźcie kto ma szansę na statuetkę w najważniejszych kategoriach.

Poznaliśmy nominacje do Billboard Music Awards 2019 /Paras Griffin/Kevin Winter/Nicholas Hunt /Getty Images

Magazyn Billboard ogłosił listę nominowanych do corocznych nagród Billboard Music Awards.



Reklama

Szansa na największą ilość statuetek przypadła kilku artystom.



Absolutną tegoroczna faworytką jest Cardi B, która wyprzedziła wszystkich pozostałych – została nominowana 21 razy w 18 różnych kategoriach.



Zaraz za Cardi B plasują się Drake i Post Malone, którzy zostali nominowani w 17 kategoriach. Powód do zadowolenia ma też Travis Scott, który otrzymał nominacje w 12 kategoriach i XXXTentacion nominowany 10 razy. Uroczysta gala wręczenia statuetek odbędzie się w nocy z 1 na 2 maja 2019 roku.

Billboard Music Awards 2018: Gwiazdy na czerwonym dywanie 1 14 W niedzielę 20 maja w Los Angeles odbyła się gala rozdania nagród Billboard Music Awards. Zobaczcie, kto lśnił na czerwonym dywanie! Na zdjęciu Jennifer Lopez Autor zdjęcia: Matt Winkelmeyer Źródło: Getty Images 14

Jak co roku nagrody zostaną wręczone w hotelu MGM Grand w Las Vegas, a gospodarzem tego wieczoru będzie Kelly Clarkson.

"W zeszłym roku miałam mnóstwo radości z prowadzenia Billboard Music Awards, dlatego w tym roku zrobię to jeszcze raz. Tegoroczny poziom będzie jeszcze wyższy. Nie mogę się doczekać świętowania ze wspaniałymi artystami podczas niezapomnianej nocy z muzyką na żywo" – zapowiedziała Clarkson.



Billboard Music Awards 2018: Zobacz występy gwiazd 1 8 W niedzielę 20 maja w Los Angeles odbyła się gala rozdania nagród Billboard Music Awards. Zobaczcie występy gwiazd na ceremonii! Na zdjęciu Dua Lipa Autor zdjęcia: Ethan Miller Źródło: Getty Images 8

Nominacje w najważniejszych kategoriach:

Najlepszy artysta





Cardi B

Drake

Ariana Grande

Post Malone

Travis Scott

Clip Drake In My Feelings

Najlepszy żeński artysta





Ariana Grande

Cardi B

Ella Mai

Halsey

Taylor Swift

Clip Ariana Grande 7 rings

Najlepszy męski artysta

Drake

Ed Sheeran

Post Malone

Travis Scott

XXXTentacion

Najlepszy nowy artysta

Bazzi

Dua Lipa

Juice Wrld

Lil Baby

Ella Mai

Clip Dua Lipa IDGAF

Najlepszy duet/ zespół

BTS

Imagine Dragons

Maroon 5

Panic! at the Disco

Dan + Shay

Clip Maroon 5 Girls Like You - ft. Cardi B

Najlepszy utwór z Billboard Hot 100



"I Like It", Cardi B, Bad Bunny & J Balvin

"Lucid Dreams" Juice Wrld

"Girls Like You", Maroon 5 feat. Cardi B

"Better Now", Post Malone

"Sicko Mode", Travis Scott



Clip Cardi B I Like It - & Bad Bunny & J Balvin