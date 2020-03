Bill Rieflin nie żyje. Perkusista R.E.M. i King Crimson miał 59 lat

W wieku 59 lat na raka zmarł Bill Rieflin, amerykański perkusista, kompozytor i producent Bill Rieflin, najbardziej znany z współpracy z takimi zespołami, jak m.in. R.E.M., King Crimson, Ministry, Nine Inch Nails i Swans.

Bill Rieflin miał 59 lat /Mat Hayward/WireImage /Getty Images

Bill Rieflin swoją przygodę z muzyką rozpoczął jako nastolatek w rodzinnym Seattle.

Na początku lat 80. związał się ze sceną industrialnego rocka, wspierając m.in. Ministry, Revolting Cocks, Pigface, Nine Inch Nails i Chrisa Conelly'ego.

Muzyk nawiązał też znajomości z takimi muzykami, jak m.in. Robert Fripp i Trey Gunn z King Crimson, Sacha Konietzko z KMFDM, Scott McCaughey z Young Fresh Fellows i Peter Buck z R.E.M. Wkrótce zaczął z nimi współpracę w różnych składach.

Rieflin pojawił się na wszystkich płytach zespołu KMFDM w latach 1995-2003 jako perkusista, wokalista i klawiszowiec, a w 2002 r. jako basista podczas trasy promującej płytę "Attak".

W 2003 r. jako koncertowy muzyk dołączył do grupy R.E.M., grając też na ostatnich trzech studyjnych płytach formacji - "Around the Sun" (2004), "Accelerate" (2008) i "Collapse into Now" (2011).

Clip Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. R.E.M. Leaving New York

Amerykański multiinstrumentalista nagrywał też solowe albumy, a także z różnymi często eksperymentalnymi składami (m.in. Slow Music, The Humans).

W latach 1995-2010 regularnie współpracował z zespołem Swans, doczekując się statusu "honorowego Swana".

W 2012 r. zagrał na perkusji na płycie "Take the Crown" popowego wokalisty Robbiego Williamsa.

Rieflin głównie związany był ze sceną alternatywnego rocka. W 2013 r. pojawił się u boku Roberta Frippa jako jeden z trzech perkusistów zreformowanego King Crimson. Jako perkusista i klawiszowiec pojawił się na sześciu koncertowych albumach tej formacji.

Wideo King Crimson drummers solo, Elstree, 2014

"Żegnaj, bracie Billu! Moje życie jest zdecydowanie bogatsze dzięki temu, że cię znałem" - napisał Robert Fripp w pożegnaniu.

Bill Rieflin był mężem Franceski Sundsten, zmarłej w sierpniu 2019 r. z powodu komplikacji związanych z chłoniakiem malarki i basistki art punkowej grupy The Beakers.