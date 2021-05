Zespół Big Cyc od początku działalności wzbudza kontrowersje. Teraz grupa wypuściła nowy, nagrany w Afryce, teledysk do znanego utworu "Makumba". Internauci nie kryli oburzenia.

Liderem zespołu Big Cyc jest Krzysztof Skiba /Norbert Nieznanicki / AKPA

Zespół Big Cyc zdecydował się na współpracę z African Music School, czyli szkołą muzyczną prowadzoną przez polskiego misjonarza, Benedykta Pączka. Placówka działa w Republice Środkowoafrykańskiej.

W szkole dzieci mają zapewnione posiłki, naukę śpiewu oraz języka angielskiego, a także gry na instrumentach: gitarze, perkusji, saksofonie, trąbce, gitarze basowej lub pianinie. To jedyna tego typu szkoła w tym kraju.



Teraz powstała inicjatywa zbudowania nowego budynku szkoły.

W ramach kampanii "Instrumenty zamiast broni" grupa Big Cyc nagrała nowy teledysk do utworu "Makumba". Na potrzeby akcji został również napisany nowy tekst. Wykonują go uczniowie African Music School.

Klip podzielił internautów. Niektórzy chwalili inicjatywę: "Wreszcie jakaś fajna kontrowersja śmiejąca się z poprawności politycznej", "Fajnie powspominać stare czasy".



Jest również jednak grupa oburzona pomysłem zespołu. "Wciąż mam nadzieję, że to tylko słaby żart. Tyle osób czuwało nad tym projektem, realizując go. Czy nikomu nie przyszło do głowy, jak bardzo jest szkodliwy?", "Żenujący i bardzo krzywdzący tekst. Czy dzieci i dorośli znali znaczenie słów?", "Obrzydliwe i nie na miejscu. Byłoby mi wstyd coś takiego publikować w 2021 r.", "Jak jedną piosenką spartolić totalnie przesłanie całej akcji" - pisali niezadowoleni.