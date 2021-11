Beyonce i "Be Alive". Posłuchaj nowej piosenki gwiazdy!

Fragment nowego utworu Beyonce, pt. "Be Alive" ( sprawdź! ), mogliśmy z początku usłyszeć tylko w trailerze biograficznego filmu o losach ojca znanych tenisistek Wenus i Sereny Williams, zatytułowanego "King Richard". Wreszcie możemy zapoznać się z całością piosenki.

Beyonce - "Be Alive". Posłuchaj piosenki!

Ciągle nie wiadomo, czy "Be Alive" zapowiada nowy album artystki. Znając życie, jeśli wokalistka coś planuje, dowiemy się o tym w ostatniej chwili.



Beyonce znana jest z zaskakiwania fanów nowymi utworami i wydawnictwami. w 2013 i 2016 roku nie uruchamiała żmudnej machiny promocyjnej, by napędzić sprzedaż swoich nowych albumu. Wokalistka po prostu udostępniała płyty w odpowiednich miejscach w sieci (album "Beyonce" miał premierę w serwisie iTunes, "Lemonade" w Tidalu), wcześniej tylko delikatnie sugerując, że szykuje coś "dużego".

Reklama

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Beyonce i jej uroda Interia.tv

Sprawdź tekst piosenki "Be Alive" w serwisie Tekściory!



Gdy wydawnictwa pojawiały się w sieci, na ich punkcie wybuchała masowa histeria. Za szumem w sieci szły również wyniki sprzedażowe - album "Beyonce" sprzedał się w nakładzie ponad 5 milionów egzemplarzy, natomiast "Lemonade" w nakładzie 2,5 miliona kopii (najlepiej sprzedający się album w 2016 roku).

Wideo Be Alive (Original Song from the Motion Picture "King Richard")



Główną rolę w filmie "King Richard" zagrał Will Smith, który wcielił się w rolę Richarda Williamsa, ojca szkolącego młode tenisistki. W filmie wystąpią również Jon Bernthal, Saniyyę Sidney oraz Demi Singleton.

Film trafi do kin i HBO Max 19 listopada.

Wideo KING RICHARD – Official "Be Alive" Trailer

Beyonce kończy 40 lat! Oto jak podbijała w przeszłości sieć 1 / 10 Dwukrotnie - w 2013 i 2016 roku - Beyonce nie uruchamiała żmudnej machiny promocyjnej, by napędzić sprzedaż swojego nowego albumu. Wokalistka po prostu udostępniała płyty w odpowiednich miejscach w sieci (album "Beyonce" miał premierę w serwisie iTunes, "Lemonade" w Tidalu), wcześniej tylko delikatnie sugerując, że szykuje coś "dużego". Gdy wydawnictwa pojawiały się w sieci, na ich punkcie wybuchała masowa histeria. Za szumem w sieci szły również wyniki sprzedażowe - album "Beyonce" sprzedał się w nakładzie ponad 5 milionów egzemplarzy, natomiast "Lemonade" w nakładzie 2,5 miliona kopii (najlepiej sprzedający się album w 2016 roku). Źródło: Getty Images Autor: Kevin Winter udostępnij