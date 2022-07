Beyonce pojawiła się na TikToku nieprzypadkowo właśnie teraz - za dwa tygodnie premierę będzie miał jej siódmy solowy album "Renaissance". Dostępny natomiast jest już pierwszy singiel z tego krążka - taneczny kawałek "Break my soul". I to on jest motywem przewodnim pierwszego filmiku, jaki Beyonce opublikowała na TikToku.

Przedstawia on fanów artystki tańczących do "Break my soul", wśród nich jest nawet raperka Cardi B. W ciągu doby Beyonce zdobyła 3,5 mln obserwujących, a filmik miał 3,7 mln wyświetleń.

Być może dla wielu tiktokerów jeszcze ważniejszą informacją jest to, że dla internetowych twórców w tej aplikacji dostępna jest teraz biblioteka z piosenkami Beyonce. Od teraz do swoich filmików mogą podkładać takie przeboje jak "Single ladies" czy "Naughty girl".

W ostatnich tygodniach społeczność TikToka poszerzyła się o jeszcze dwie wielkie gwiazdy - Johnny'ego Deppa i Chrisa Hemswortha. Pierwszy z nich za pośrednictwem tego medium podziękował tym, którzy wiernie go wspierali podczas procesu o zniesławienie, jaki wytoczył swojej byłej żonie Amber Heard. Z kolei drugi opublikował relację z uroczystej premiery nowego "Thora" w Los Angeles i Sydney.

