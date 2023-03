Benny the Butcher jest częścią ekipy związanej z Griselda Records oraz Black Soprano Family - kolektywów, które stanowią pewnego rodzaju ujście dla narracji rapera, w której pierwszoplanową rolę gra uliczne życie. Do jego największych inspiracji należą hip-hopowe składy z połowy lat 90., pochodzące z tego samego stanu - Wu-Tang Clan oraz Mobb Deep.

Clip Benny The Butcher Legend ft. Hit-Boy (Official Video)

Benny The Butcher wystąpi w Polsce! Gdzie wystąpi członek ekipy Griselda?

Jak na standardy gatunku kariera Benny’ego rozpoczęła się dość późno. Choć już w wieku dziesięciu lat Jeremie Pennick wiedział, że swoje życie chce powiązać z muzyką, to dopiero po wejściu w czwartą dekadę swojego życia wydał swój debiutancki materiał "Tana Talk 3" (2018). W 2020 roku Benny połączył siły z producentem Hit Boyem, czego owocem jest album "Burden of Proof", na którym gościnnie wystąpili m.in. Lil Wayne, Big Sean, Rick Ross, Conway The Machine czy Freddie Gibbs. Krążek spotkał się ze świetnym odbiorem publiczności oraz krytyków i uplasował się na 27. pozycji notowania Billboard 200.

W zeszłym roku światło dzienne ujrzała trzecia płyta w dorobku rapera, "Tana Talk 4". Benny The Butcher nie zwalnia jednak tempa, a kolejny materiał, który powstał w ramach ponownej współpracy z Hit Boyem, nabiera właśnie ostatnich szlifów.

Koncert odbędzie się 23 maja w klubie Palladium w Warszawie.

