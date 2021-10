Benny The Butcher ma problemy zdrowotne. Raper odwołał koncert

Benny The Butcher trafił nagle do szpitala, przez co musiał odwołać swój w Detroit, który miał się odbyć 27 października.

Członek kolektywu Griselda na swoim Instagramie poinformował fanów o swoim stanie zdrowia. Mimo, że na zdjęciu raper jest podłączony do maski tlenowej, w poście zaprzecza, aby jego problemy zdrowotne miały cokolwiek wspólnego z COVID-19.

Zdjęcie Benny The Butcher trafił do szpitala / Instagram / materiał zewnętrzny

"Z powodu nagłych problemów zdrowotnych niezwiązanych z COVID, dzisiejszy koncert Benny The Butcher w Saint Andrew's Hall zostanie przełożony na inny termin, który właśnie ustalamy" - napisał.

"Zatrzymajcie swoje bilety, wkrótce powiadomimy Was o nowej dacie koncertu" - dodał Butcher.

Dyskografię Benny'ego The Butchera zamyka album "Pyrex Picasso", na której gościnnie mogliśmy usłyszeć takich artystów, jak Elcamino, Conway the Machine i Rick Hyde.