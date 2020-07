Benjamin Keough nie żyje. Wnuk Elvisa Presleya miał 27 lat

Prawdopodobnie samobójstwo było przyczyną nagłej śmierci wokalisty Benjamina Keough, wnuka Elvisa Presleya.

Lisa Marie Presley z synem Benjaminem Keough w 2015 r. /JPA / AFF-USA.COM / MEGA / Agencja FORUM

Według informacji portalu TMZ, Benjamin Keough zmarł w Calabasas w Kalifornii w niedzielę (12 lipca) na skutek postrzału w głowę.

"Lisa jest kompletnie załamana i zdruzgotana, ale stara się być silna, ze względu na swoje pozostałe dzieci: 11-letnie bliźniaczki i najstarszą córkę Riley. Uwielbiała Benjamina, był miłością jej życia" - przekazał w oświadczeniu menedżer jego matki Lisy Marie Presley, Roger Widynowski.

27-letni Benjamin był synem córki Elvisa Presleya i jej ówczesnego partnera, Danny'ego Keough, także muzyka. Lisa Marie i Danny byli małżeństwem w latach 1988-94. Potem matka Benjamina poślubiła Michaela Jacksona (1994-96), aktora Nicolasa Cage'a (2002-04). Czwartym mężem był Michael Lockwood (od 2016 r. są w separacji) i to on jest ojcem bliźniaczek.

"On jest tak bardzo podobny do Elvisa! Pewnego razu wszedł za kulisy koncertu, zapadła cisza, wszyscy się odwrócili i prosili go o zdjęcie, bo to było po prostu niesamowite. Czasami jestem oszołomiona, gdy na niego patrzę" - mówiła kilka lat temu Lisa Marie Presley o swoim synu.

Sam Benjamin twierdził, że nie chciałby być porównywany do swojego słynnego dziadka.

"Muzyka nie będzie miała nic wspólnego z Elvisem" - podkreślał w 2009 r., kiedy pojawiły się informacje, że podpisał warty 5 mln dolarów kontrakt płytowy.

