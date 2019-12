Benefis Zenona Martyniuka w TVP2 hitem Bożego Narodzenia. 280 tys. widzów więcej niż "Kevin sam w domu"

Podczas tegorocznych Świąt Bożego Narodzenia najchętniej oglądaną stacją była TVP1, a TVP2 wyprzedziła TVN i Polsat. Najwięcej widzów zgromadziła druga część benefisu Zenona Martyniuka, którą śledziło 4,04 mln widzów. Drugie miejsce wśród hitów, z widownią na poziomie 3,76 mln osób, zajął "Kevin sam w domu".

Benefis Zenka Martyniuka okazał się najwiekszym hitem świąt /Jan Bogacz/TVP / East News

Z danych Nielsen Audience Measurement opracowanych przez portal Wirtualnemedia.pl wynika, że liderem rynku telewizyjnego podczas tegorocznych Świąt Bożego Narodzenia (25 i 26 grudnia) była - tak jak rok wcześniej - TVP1 z udziałem na poziomie 9,17 proc., czyli o 0,60 pkt. proc. niższym niż rok wcześniej.



Reklama

Z czwartego na drugie miejsce awansowała TVP2, która zanotowała 8,92 proc. udziału po wzroście o 2,19 pkt. proc. Trzecie miejsce zajął Polsat, który spadł z pozycji wicelidera (7,32 proc. udziału, w dół o 1,95 pkt. proc.). Oczko niżej znalazł się TVN, którego udział spadł o 0,76 pkt. proc. do 6,97 proc. Stacja ta spadła z miejsca trzeciego.



Tuż za tzw. "wielką czwórką" znalazła się awansująca z siódmej lokaty stacja TVN7 (4,69 proc. udziału, wzrost o 1,72 pkt. proc.).

Kolędowanie z TVP - "Jaka Wigilia, taki cały rok" 1 / 13 Sylwia Grzeszczak Źródło: AKPA udostępnij

W grupie komercyjnej 16-49 liderem był Polsat, którego udział wyniósł 9,19 proc., po spadku o 2,50 pkt. proc. Drugi był TVN, notujący stratę udziału wynoszącą 1,25 pkt. proc. do 8,87 proc.



Kolejną lokatę zajęła TVP2 (7,49 proc. udziału, wzrost o 1,60 pkt. proc.), która wyprzedziła TVP1 (6,11 proc., - 0,64 pkt. proc.).



Polsat wygrał też w grupie wiekowej 16-59, w której na drugim miejscu jest TVP, a na trzecim TVN.

Roksana Węgiel, Krzysztof Cugowski i inne gwiazdy na kolędowaniu z Polsatem 1 / 14 Roksana Węgiel Źródło: AKPA Autor: Podlewski udostępnij

Najwięcej widzów w okresie od 24 do 26 grudnia br. zgromadziła druga część benefisu Zenona Martyniuka "Życie to są chwile", który drugiego nnia Świąt śledziło średnio 4,04 mln widzów TVP2. Przełożyło się to na 25,88 proc. udziału.

Druga lokata należała do kultowego filmu "Kevin sam w domu", który w Wigilię śledziło 3,76 mln widzów (29,82 proc. udziału).



Podium uzupełnia specjalny odcinek reality-show "Rolnik szuka żony", który w Pierwszy Dzień Świąt śledziło 2,93 mln widzów.



Tuż za nim znalazły się "Wiadomości", które 26 grudnia w TVP1 wybrało 2,36 mln osób. Oczko niżej znalazły się "Fakty" TVN, które obejrzało średnio 2,30 mln widzów.