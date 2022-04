"Pierwszy koncert w ciągu ponad dwóch lat" - tak Behemoth rozpoczął "The North American Siege 2022". Na trasie w Ameryce Północnej ekipę Nergala wspierają Arch Enemy, Napalm Death i Unto Others.



Podczas występu w Tampe w stanie Arizona polski zespół po raz pierwszy zaprezentował nowy utwór "Ov My Herculean Exile". Prawdopodobnie znajdzie się on na kolejnym albumie Behemotha, który ma się pojawić jeszcze w tym roku.

BEHEMOTH - Ov My Herculean Exile *NEW SONG* live in Tempe, AZ 2022

Płyta ukaże się nakładem Nuclear Blast - kontrakt z tą wytwórnią został poszerzony o terytoria poza Europą.

Przypomnijmy, że poprzedni studyjny materiał grupy to "I Loved You At Your Darkest" z 2018 r. W maju 2020 r. zespół wypuścił jeszcze EP-kę "A Forest", zawierającą m.in. tytułowy cover utworu The Cure.



Z wpisów w mediach społecznościowych możemy zobaczyć nowy wizerunek Nergala z łysą głową.

