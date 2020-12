Behemoth z Arch Enemy w Katowicach [DATA, MIEJSCE, BILETY]

Z końcem września 2021 roku pomorski Behemoth wybierze się na wspólną trasę po Europie w towarzystwie szwedzkiego Arch Enemy.

Behemoth i Arch Enemy zagrają koncert w Polsce /Grzegorz Gołębiowski /materiały prasowe

Zakrojone na szeroką skalę wojaże po Starym Kontynencie będą miały również swój przystanek w kraju nad Wisłą.

Jedyny polski koncert w ramach trasy pod szyldem "European Siege 2021" odbędzie się 17 października 2021 roku w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach.

U boku Behemotha i Arch Enemy na imprezie organizowanej przed Knock Out Productions zobaczymy także dwóch gości specjalnych: legendarny liverpoolski Carcass oraz Unto Others (dawniej Idle Hands) z USA.

Bilety na katowicki koncert w ramach trasy "European Siege 2021" dostępne będą od środy, 2 grudnia, za pośrednictwem oficjalnej strony organizatora, w cenie 169 zł (przedsprzedaż) i 190 zł (w dniu imprezy).

