Becky G w duecie z Emotional Oranges. Posłuchaj "Down To Miami"

​Emotional Oranges, po świetnie przyjętym duecie z Biig Piig, prezentują duet ze światową gwiazdą Becky G - "Down To Miami".

Becky G nagrała nowy hit lata? /Rodrigo Varela /Getty Images

Kawałek zapowiadający nadchodzące coraz cieplejsze dni i krótsze noce łączy marzycielskie wokale A&V oraz smykałkę Becky G do hitów. Emotional Oranges tak opowiadają o piosence:

Emotional Oranges - Down To Miami (feat. Becky G)

"Wszystko zaczęło się od gitarowego riffu, który udostępniliśmy fanom ponad rok temu na swoich socialach. Praca z Becky G, by udoskonalić ten riff, była świetna. Nie możemy się doczekać, aż usłyszycie 'Down To Miami' i zobaczycie klip".



Becky G ma ponad 20 mln słuchaczy miesięcznie w Spotify, 26 mln obserwujących na Instagramie oraz współpracowała z takimi gwiazdami jak Bad Bunny, J Balvin czy Lil Jon. O współpracy z EO artystka mówi:



"Każdy kto mnie zna wie, że uwielbiam klimatyczne piosenki. 'Down To Miami' to taki utwór, który długo nie opuści mojego odtwarzacza. Jestem podekscytowana możliwością współpracy z Emotional Oranges i uważam, że świetnie przedstawiliśmy połączenie stylu LA z Miami".