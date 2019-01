Bebe Rexha jest za gruba? Projektanci nie chcą jej ubrać na Grammy

Zdenerwowana wokalistka Bebe Rexha ujawniła niedawno, że wielu projektantów mody, do których zwróciła się z prośbą o stworzenie kreacji na tegoroczne rozdanie nagród Grammy, odmówiło jej twierdząc, że jest za gruba.

Bebe Rexha usłyszała od proejtantów modowych, że jest za gruba /Kevin Mazur /Getty Images

Grammy, to największe i najbardziej prestiżowe wydarzenie branży muzycznej w ciągu roku. Każda gwiazda, a zwłaszcza nominowani artyści, przykładają ogromną wagę do tego, by zabłysnąć na czerwonym dywanie. Nominowana w tym roku w kategorii najlepszy nowy artysta Bebe Rexha, zaczęła intensywnie zastanawiać się już nad kreacją na ten wyjątkowy wieczór. Niestety, ku swojemu zaskoczeniu, spotkała się z nieprzewidzianymi problemami i nieprzyjemnościami. 29-letnia wokalistka usłyszała, że jest za gruba.

Zdjęcie Bebe Rexha lubi wycięte, obcisłe stroje, które eksponują jej krągłości / John Parra / Getty Images

Świat mody od zawsze rządzi się swoimi prawami. Mimo pojawiających się już od wielu lat głosów krytyki i popularności modelek plus size, topowi projektanci wciąż nie rezygnują z tych najszczuplejszych, czasami wręcz nienaturalnie szczupłych modelek.



Z tymi właśnie realiami w bardzo nieprzyjemny sposób zderzyła się Bebe Rexha.



Zdjęcie Bebe Rexha lubi eksponować swoje kształty / Andrew Lipovsky / Getty Images

Artystka, szukając projektanta, który stworzy dla niej wymarzony strój, w większości spotkała się z odmownymi odpowiedziami. Powodem była jej waga i figura.

Sfrustrowana artystka wyznała to w wideo na Instagramie, gdzie w niewybrednych słowach powiedziała, że w takim razie ma gdzieś suknie tych projektantów, którzy uważają, że ona i podobne jej kobiety są za duże, a co za tym idzie, niewystarczająco piękne, by nosić ich kreacje.



"Jeśli nie podoba wam się mój styl lub moja muzyka, to jedno. Ale nie mówcie, że nie możecie ubrać kogoś, kto nie jest w rozmiarze modelki. Dawajcie kobietom siłę do kochania swoich ciał, a nie sprawiajcie, że dziewczęta i kobiety czują się gorsze przez ich rozmiar. Jesteśmy piękne w każdym rozmiarze! Małym, czy dużym! A mój tyłek wielkości 8 nadal wybiera się na Grammy!" - zapowiada Bebe Rexha.

- Jeśli ludzie każdego dnia widzą w social mediach piękne modelki, które wyglądają idealnie, uważają, że wszystko musi być perfekcyjne, muszą być szczęśliwi, szczupli, wysocy - mówiła wokalistka w rozmowie z Interią.