Bebe Rexha i Dua Lipa nominowane do Grammy: "Już wygrałyśmy"

Bebe Rexha i Dua Lipa to wokalistki, o których zrobiło się głośno w ciągu ostatniego roku. Łączy je także to, że obydwie mają albańskie korzenie, a ostatnio również po dwie nominacje do nagród Grammy 2019.

Bebe Rexha ma szansę na dwie statuetki Grammy /Michael Loccisano /Getty Images

Na początku grudnia ogłoszono nominacje do nagród Grammy 2019. To najważniejsze wyróżnienia w przemyśle muzycznym nazywane "muzycznymi Oscarami".

Reklama

Kendrick Lamar, Cardi B i Drake to artyści, którzy mają największe szanse na statuetki. Ale wśród nominowanych znalazły się też m.in. Bebe Rexha oraz Dua Lipa. Ta pierwsza postanowiła pogratulować swojej koleżance, bowiem obydwie panie mają albańskie korzenie.



"Dwie albańskie dziewczyny nominowane do dwóch Grammy. W moim sercu już wygrałyśmy. Do wszystkich Albanek oraz do wszystkich dziewczyn na całym świecie: wszystko jest możliwe, więc podążajcie za swoimi marzeniami i zmieniajcie rzeczywistość" - napisała Bebe Rexha pod zdjęciem z Duą Lipą.

Wokalistki zostały wyróżnione nominacją do statuetki Grammy w tej samej kategorii - najlepszy nowy artysta. Ponadto Bebe Rexha może zdobyć nagrodę za najlepsze wykonanie country przez duet lub grupę (utwór "Meant to Be" nagrany z Florida Georgia Line), a Dua Lipa ma szansę na statuetkę dla najlepszego nagrania dance (piosenka "Electricity" nagrana z duetem Silk City czyli Diplo i Markiem Ronsonem).

Clip Silk City Electricity ft. Dua Lipa