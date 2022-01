Beata Kozidrak jest ikoną polskiej sceny muzycznej. Piosenki takie jak: "Biała armia" ( sprawdź! ), "Józek, nie daruję ci tej nocy" ( sprawdź! ), "Co mi Panie dasz?" ( posłuchaj! ) czy "Ta sama chwila" ( posłuchaj! ) to utwory śpiewane przez całe pokolenia Polaków. Od 1978 r. wokalistka stoi na czele grupy Bajm, co jakiś czas wypuszczając również solowe płyty.

Z małżeństwa z Andrzejem Pietrasem (współzałożyciel Bajmu, później producent i menedżer grupy) Kozidrak ma dwie córki: Katarzynę Pietras (ur. 1981) i Agatę Pietras (ur. 1993). Starsza córka poszła w ślady mamy - jest wokalistką, początkowo w zespole Kashmir ( posłuchaj! ), który później przekształcił się w grupę Cate Likes Candy ( sprawdź klip! ). Od kilku lat rozwija solową karierę oraz wspiera matkę w chórkach podczas jej koncertów.

Gwiazda wystąpiła niedawno podczas Sylwestrowej Mocy Przebojów na Stadionie Śląskim. "Nawet nie wiecie, jak się cieszę, że możemy się z wami spotkać. Było mi to bardzo potrzebne. Możemy pożegnać stary rok i nowy powitać z przytupem" - mówiła ze sceny do widzów.

Jak widać, wokalistka Bajmu naprawdę marzy, by 2022 był dla niej wyjątkowy. Studio nagrań Black Kiss Records pochwaliło się zdjęciem producenta Arkadiusza Kopery z Beatą Kozidrak. Wynika z niego, że piosenkarka pracuje nad nowym krążkiem!



Jeden z komentarzy zamieszczonych pod zdjęciem sugeruje, że Beata jest już na finiszu prac. "Na ostatnim spotkaniu powiedziała, że jeszcze 3 piosenki do nagrania i będzie całość. Czuję, że ten krążek to będzie jej kolejny sukces. Odliczam!" - napisała fanka. W studiu nagrywają największe sławy polskiej sceny, m.in. Sanah, Wojtek Mazolewski, Filip Lato czy Daria Zawiałow.

Beata Kozidrak jest wokalistką i twarzą zespołu Bajm. Grupa powstała w 1978 roku i ma na koncie 10 albumów studyjnych. Dyskografię Bajmu zamyka album "Blondynka" z 2012 roku, a Beaty Kozidrak - "B3" 2016 roku.