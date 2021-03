Beata Kozidrak na wspólnym zdjęciu z córkami. Co za podobieństwo!

Do sieci trafiła wspólna zimowa fotografia Beaty Kozidrak z jej dwiema córkami. Internauci zasypali je komplementami.

Do sieci trafiło wspólne zdjęcie Beaty Kozidrak z córkami AKPA

Beata Kozidrak jest ikoną polskiej sceny muzycznej.



Piosenki takie jak: "Biała armia" ( sprawdź! ), "Józek, nie daruję ci tej mocy" ( sprawdź! ), "Co mi Panie dasz?" ( posłuchaj! ) czy "Ta sama chwila" ( posłuchaj! ) to utwory śpiewane przez całe pokolenia Polaków. Od 1978 r. wokalistka stoi na czele grupy Bajm, co jakiś czas wypuszczając również solowe płyty.

W listopadzie 2020 r. wypuściła sygnowaną swoimi imieniem i nazwiskiem piosenkę "Bliżej", nagraną w ramach projektu "Miasto Muzyka".

Clip Beata Kozidrak Bliżej (prod. Duit) - X LUBLIN

Z małżeństwa z Andrzejem Pietrasem (współzałożyciel Bajmu, później producent i menedżer grupy) Kozidrak ma dwie córki: Katarzynę Pietras (ur. 1981) i Agatę Pietras (ur. 1993). Starsza córka poszła w ślady mamy - jest wokalistką, początkowo w zespole Kashmir, który później przekształcił się w grupę Cate Likes Candy. Od kilku lat rozwija solową karierę.

Clip Katarzyna Pietras PÓŹNO

Z kolei młodsza córka Beaty pracuje jako projektantka i kreatywna dyrektorka w jednej z firm odzieżowych.



Z okazji Dnia Kobiet na instagramowym profilu Agaty Pietras pojawiło się wspólne zimowe zdjęcie trzech pań.

Internauci zasypali je komplementami. "Piękne królowe", "cudowne kobietki", "świetne trio" - czytamy w komentarzach.