Katarzyna Pietras szykuje solowy album: Zobacz teledysk "Późno" [TEKST]

Na stronach Interii możecie zobaczyć teledysk do nowego singla "Późno" Katarzyny Pietras, wokalistki znanej z grup Kashmir i Cate Likes Candy.

Katarzyna Pietras (w środku) szykuje swoją solową płytę /Piotr Jaruga / Reporter

Szersza publiczność poznała starszą córkę Beaty Kozidrak i Andrzeja Pietrasa, menedżera grupy Bajm, jako wokalistkę grupy Kashmir, która powstała w 2003 r.

To w duecie z mamą zadebiutowała na scenie w piosence do filmu "Stara baśń - kiedy słońce było bogiem" Jerzego Hoffmana (2003).

Po występach u boku Bajmu, a także na festiwalach, Kashmir przekształcił się w zespół Cate Likes Candy, który w 2011 r. reklamowano jako "muzyczne dziecko Facebooka".

"Cała przygoda z muzyką zaczęła się dość nietypowo. Początkowo mieli grać tylko w wirtualnym świecie. Cate Likes Candy zaistnieli jednak w realu - jako zespół rockowy złożony z samych superbohaterów. To tak jakby połączyć Batmana, Spidermana, Kobietę Kot, Hulka i TurboDymoMana - nigdy nie wiesz, co się stanie!" - mogliśmy przeczytać wówczas w informacji o zespole.

Grupa wydała imienny album, ale nie zrobiła kariery. Katarzyna Pietras pojawiała się na koncertach mamy w roli chórzystki, a pod koniec 2017 r. rozpoczęła działalność pod własnym nazwiskiem. Wtedy pojawił się singel "Żyta smak".

Teraz wokalistka, autorka muzyki i tekstów prezentuje nowy singel "Późno". To kolejna zapowiedź szykowanej na jesień solowej płyty.

"Jeśli chodzi o kwestie muzyczne, to... dawniej grałam w zespole Kashmir, a później wydaliśmy płytę jako Cate Likes Candy, natomiast ten materiał jest mój, są to moje kompozycje i moje teksty, i to co mi w duszy gra. Wszystko blisko klimatu amerykańskiego Południa - bluesa, rocka, trochę też akustycznie" - opowiada Katarzyna Pietras.

Wokalistce w nagraniu "Późno" towarzyszą Kamil Wyziński (gitary, bas, instrumenty perkusyjne), Radosław Owczarz (perkusja) i Konrad Biliński (Hammond).

Z kolei skład jej zespołu tworzą Kamil Wyziński (gitara), Paweł Grudniak (bas) i Piotr Podgórski (perkusja).