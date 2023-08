Wydarzenie odbyło się 5 sierpnia w siedzibie Radia Maryja. Według portalu Wirtualna Polska, pojawiło się tam kilku polityków, jak chociażby wiceminister zdrowia Waldemar Kraska, były szef MON Antoni Macierewicz, doradca prezydenta Paweł Sałek i były minister rolnictwa Jan Krzysztof Ardanowski.



"Dziękczynienie w Rodzinie" rozpoczęło się od oficjalnego nabożeństwa, w którym wzięło udział kilka tysięcy wiernych z całej Polski. Atrakcją wieczoru był koncert zespołu disco polo Bayer Full , który wcześniej także gościł na imprezach organizowanych przez ojca Tadeusza Rydzyka. Życzenia społeczności Radia Maryja przekazał także prezydent Andrzej Duda.

"Postawy obywatelskie i nowoczesny patriotyzm kształtują się we wspólnym namyśle nad tym, co dobrego nas spotkało, oraz czego potrzebujemy, by, jako wspólnota rozwijać swoją kulturę" - napisał w liście przekazanym do duchownego.



Poza zespołem Bayer Full na scenie pojawiła się formacja Mała Armia Janosika i Damian Holecki. Na terenie całego wydarzenia można było zauważyć wiele banerów z logiem Orlenu. To spotkało się z lawiną krytyki w mediach.

Sprawę skomentował poseł KO Dariusz Joński: "Będzie wielka impreza u Rydzyka, wystąpi m.in. Bayer Full, a sponsorem głównym wszystkiego jest Orlen. Tak, ta państwowa spółka Orlen. Więc już wiesz dlaczego również ty płacisz na tę imprezę" - napisał na Twitterze.



Przedstawiciele Orlenu umieścili zaś tłumaczenie na swojej stronie internetowej: "ORLEN wspiera różnorodne projekty dotyczące zdrowia i profilaktyki, edukacji i ekologii oraz sportu i kultury [...] Tylko w 2022 r. Grupa ORLEN przekazała na te cele ponad 314 mln zł" - przekazano.

Na imprezie pojawił się także Jacek Sasin, który postanowił pochwalić się swoją działalnością i po raz kolejny zaatakować opozycję: "To była filozofia PO, Tuska i jego drużyny, jego ekipy, która postanowiła Polskę rozbroić, ogołocić z jednostek wojskowych. Postanowiła wschodnią Polskę wystawić na żer niebezpieczeństw ze Wschodu" - mówił. Jego wypowiedź trzymała się głównie kwestii powiązanych z militariami.



Wszystkie koncerty dostępne są zarówno na platformie YouTube, jak i na stronie głównej Radia Maryja. Tam widnieje również wielkie logo Orlenu, które podpisane jest jako główny sponsor wydarzenia.



Bayer Full: Legenda disco polo dowodzona przez Sławomira Świerzyńskiego

Sławomir Świerzyński, nazywany "Cesarzem Disco Polo", występuje z Bayer Full już od ponad 40 lat. Grupa jest najstarszym w kraju zespołem disco polo, a czasem mówi się, że jest prekursorem tego gatunku. Choć przez skład grupy przewinęły się dziesiątki muzyków, to od początku liderem pozostaje właśnie Świerzyński.

Obecnie u boku Świerzyńskiego występują jego dzieci: Nikola Świerzyńska-Dutkiewicz, Damian Świerzyński i Sebastian Świerzyński oraz Beata Jasińska i Roman Matuszewski.