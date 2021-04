Bay City Rollers: Les McKeown nie żyje. Wokalista miał 65 lat

W wieku 65 lat nagle w swoim domu zmarł Les McKeown, wokalista najsłynniejszego składu szkockiej grupy Bay City Rollers. Formacja największe triumfy odnosiła w latach 70.

Les McKeown w 1979 r. /Fin Costello/Redferns /Getty Images

Informacje o śmierci wokalisty potwierdził jego były menedżer John McLaughlin.

"Jestem bardzo smutny i zszokowany, tak samo jak Keiko, jego żona. Zadzwoniła do mnie z telefonu Lesa. Odebrałem, bo myślałem, że to on chce ze mną porozmawiać" - opowiada menedżer w "Daily Record".

"Rozmawiałem z nim w ubiegłym tygodniu i był w bardzo dobrej formie. Bardzo zadowolony opowiadał o życiu i przygotowaniach do trasy. Byliśmy przyjaciółmi i współpracownikami" - dodał.

Leslie McKeown zmarł nagle w swoim domu 20 kwietnia. Obecnie jego najbliżsi rozpoczęli przygotowania do pogrzebu.

Wokalista był jednym z założycieli i członków klasycznego składu Bay City Rollers. Do największych przebojów formacji należą m.in. "Bye, Bye, Baby", "Give a Little Love", "Money Honey", "Shang-A-Lang", "Summerlove Sensation" i "I Only Want to Be with You". W sumie grupa umieściła 10 singli w czołowej dziesiątce brytyjskiej listy przebojów.

Zespół sprzedał na całym świecie ponad 120 mln płyt.

U boku McKeowna występowali bracia Alan i Derek Longmuirowie (odpowiednio bas i perkusja) oraz gitarzyści Stuart Wood i Eric Faulkner. Wokalista opuścił Bay City Rollers w 1978 r. Wrócił na serię wspominkowych koncertów w 2015 r. W dorobku miał także kilka solowych płyt.



W lipcu 2018 r. zmarł Alan Longmuir.



