Baron i Sandra Kubicka się zaręczyli. Nagraniem podzielili się w sieci

Oprac.: Mateusz Kamiński Wiadomości

Prezenterka i modelka Sandra Kubicka powiedziała tak Baronowi, jednemu z jurorów "The Voice of Poland"! Para na pamiątkowym nagraniu uchwyciła moment zaręczyn, który prędko trafił do sieci. Zobacz film!

Baron i Sanda Kubicka już po zaręczynach /Baranowski Michał /AKPA