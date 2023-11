Barbra Streisand całe życie wstydziła się swojego nosa. "Nie rozpoznaję siebie"

Oprac.: Mateusz Kamiński Wiadomości

W swojej autobiografii "My Name Is Barbra" 81-letnia Barbra Streisand wspomina, że wielokrotnie była namawiana do operacji plastycznej nosa i założenia koron na zęby. Miało to zwiększyć jej szanse na sukces w show-biznesie, który ma trudne do spełnienia wymagania estetyczne. Gwiazda przyznała, że nie zdecydowała się jednak na te rozwiązania, z co najmniej kilku powodów. Czas pokazał, że miała rację.

Barbra Streisand nie mogła pogodzić się z wyglądem swojego nosa /CBS Photo Archive /Getty Images