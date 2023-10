Bajm z wyjątkowymi wieściami. Niespodzianka na 45-lecie zespołu

Z trasą "The Best Of Bajm 45 Tour" zespół zawita do 9 polskich miast. Poza Warszawą, w której grupa rozpocznie jubileuszowe tournee, Bajm zagra także w Łodzi, Poznaniu i Katowicach. Te występy zaplanowano kolejno na 2, 9 i 16 marca. Następny na liście jest Wrocław. W tamtejszej Hali Stulecia grupa zagra 13 kwietnia. Na 18 i 19 maja zaplanowano występy w Zielonej Górze i Bydgoszczy. Beata Kozidrak z zespołem pojawi się także 14 września w Szczecinie i 27 października w Krakowie. Jednak zgodnie z komunikatem prasowym, zespół planuje więcej występów i już niedługo poinformuje o kolejnych przystankach na trasie i datach koncertów.

Jak zapewniają organizatorzy trasy, 45-lecie zespołu Bajm będzie przede wszystkim sentymentalną, muzyczną podróżą. Na scenie z pewnością nie zabraknie największych przebojów grupy. Takie szlagiery, jak "Co mi Panie dasz", "Józek nie daruję Ci tej nocy" czy "Biała Armia" mimo upływu lat wciąż potrafią porwać do wspólnych śpiewów i zabawy kolejne pokolenia Polaków. A tych z pewnością nie zabraknie w trakcie prawie dwugodzinnego show. Ceny biletów, które już trafiły do sprzedaży, w poszczególnych miastach wahają się od 90 zł do 139 zł.

Obecnie Bajm tworzą Beata Kozidrak, gitarzyści Adam Drath i Piotr Bielecki, Artur Daniewski (bas), Krzysztof Nieścior (perkusja) oraz Maria Dobrzańska (chórki).

Bajm. Początki

Grupa Bajm powstała w 1978 roku w Lublinie, nazwę tworząc z pierwszych liter imion założycieli - wokalistki Beaty Kozidrak, wokalistów Andrzeja Pietrasa i Jarosława Kozidraka (brat Beaty) oraz gitarzysty Marka Winiarskiego. Andrzej Pietras opuścił zespół w 1988 r., by skupić się na roli menedżera i producenta, prywatnie przez lata pozostając mężem Beaty Kozidrak.

Polsat SuperHit Festiwal 2021 - Beata Kozidrak i Bajm

Po zaledwie kilku miesiącach z piosenką "Piechotą do lata" zespół zakwalifikował się do Konkursu Debiuty na Festiwalu w Opolu, zajmując tam drugie miejsce. Bajm błyskawicznie wyrósł na gwiazdę polskiej piosenki, co potwierdziły wczesne przeboje "W drodze do jej serca" i "Co mi Panie dasz".

Wydany w 1983 r. debiutancki album zatytułowany po prostu "Bajm" rozszedł się w ponad półmilionowym nakładzie, a status przebojów zdobyły także "Józek, nie daruję ci tej nocy", "Nie ma wody na pustyni" i "Różowa kula".