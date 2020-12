Baest: Sprawdź pierwszy singel z płyty "Necro Sapiens"

Deathmetalowcy z duńskiej grupy Baest opublikowali singel "Abattoir".

Baest w akcji /PYMCA/Avalon/Gonzales Photo/Christian Hjorth/Universal Images Group /Getty Images

Utwór ten znajdzie się na "Necro Sapiens", trzecim albumie muzyków z Aarhus, którego premierę w barwach niemieckiej Century Media Records zaplanowano na 5 marca 2021 roku.



Reklama

"Na 'Necro Sapiens' słuchać wiadome wpływy, jest to jednak płyta, na której brzmimy najbardziej po swojemu" - napisali Duńczycy.



Dodajmy, że w 2021 roku Baest zobaczymy w naszym kraju co najmniej dwukrotnie. Najpierw zespół z Danii zagra 4 czerwca 2021 roku w Gdańsku w ramach Mystic Festival, by 10 sierpnia powrócić do Polski u boku Philip H. Anselmo & The Illegals z koncertem w krakowskim klubie Studio.

Z singlem "Abattoir" Baest możecie się zapoznać poniżej: