Avril Lavigne przedstawia "Bite Me", pierwsze nowe nagranie od 2019 roku. Singiel ukazuje się w barwach należącej do Travisa Bakera (blink-182) wytwórni DTA Records.

"Przyjaźnimy się z Avril od dawna, ale chyba jeszcze dłużej jestem jej fanem. Jest prawdziwą twardzielką i ikoną jako artystka koncertowa, autorka piosenek i osoba. Weszliśmy w tym roku razem do studia i tak świetnie się bawiliśmy, że wiedziałam, że zaproponuję jej dołączenie do ekipy DTA. Jestem mega podekscytowany, że została częścią labelu. Nie mogę się doczekać, kiedy świat pozna jej nową muzykę" - mówi Baker.

Avril nie pozostała dłużna swemu nowemu wydawcy.

"Zawsze podziwiałam Travisa i jego twórczość. Po raz pierwszy mieliśmy okazję współpracować 15 lat temu przy moim albumie 'The Best Damn Thing'. Z przyjemnością patrzyłam, jak się rozwija w roli producenta. Spędziliśmy sporo czasu, pisząc piosenki i pracując razem nad płytą. No i podpisałam kontakt z jego wytwórnią. DTA jest idealnym domem dla mnie i mojej muzyki. Travis jako muzyk rozumie moją wizję, a jako artysta, wie na czym polega mój kreatywny proces i wie też, jakie są moje cele jeśli chodzi o karierę. Wspaniale, że w końcu wydaję 'Bite Me'. To hymn o poznawaniu swojej wartości, o zrozumieniu, że zasługujemy na więcej i nie dawaniu drugiej szansy komuś, kto na nie jest nas wart - opowiedziała Lavinge.

Energiczny utwór "Bite Me" wyprodukowali Barker, John Feldmann i Mod Sun. Teledysk do piosenki nakręciła Hannah Lux Davis.

Clip Avril Lavigne Bite Me (Official Video)

Avril Lavigne w Polsce: Koncert w Łodzi [CENY, BILETY, MIEJSCE]

Avril Lavigne, po 14 latach od ostatniego koncertu, ponownie wystąpi w Polsce. Już 2 marca 2022 zagra w Łodzi, w Atlas Arenie. Będzie to trzeci występ Lavigne w Polsce - pierwszy odbył się w 2005 roku, a kolejny w 2008.



Koncert odbędzie 2 marca 2022 roku w Atlas Arena w Łodzi.

Bilety trafią do sprzedaży w poniedziałek o godzinie 10:00 i będą dostępne na stronie organizatora wydarzenia.

Clip Avril Lavigne We Are Warriors

Avril Lavigne - kim jest?

Wokalistka wydała swój debiutancki album w 2002 roku. Promowały go takie single jak "Complicated", "Sk8er Boi" czy "I’m with You".

Kolejne albumy "Under My Skin" czy "The Best Damn Thing" tylko umocniły jej pozycję na arenie ogólnoświatowej. O ile pierwszy z nich wypełniony był cięższym, rockowym brzmieniem, i zawierał bardzo osobiste teksty ("My Happy Ending", "Nobody’s Home"), tak kolejny był radykalną zmianą stylu artystki. Promujący go singiel "Girlfriend" stał się hitem w Polsce, jak i na całym świecie. Album zdobył status Złotej Płyty w kraju nad Wisłą.

Do tej pory Avril Lavigne wydała 6 albumów studyjnych, oprócz wymienionych wcześniej są to "Goodbye Lullaby" (2011), "Avril Lavigne" (2013) oraz zamykający jej dyskografię krążek "Head Above Water" (2019). Wokalistka napisał również piosenki do filmów "Eragon" ("Keep Holding On") oraz "Alicji w Krainie Czarów" w reżyserii Tima Burtona.

