Avril Lavigne: Bolesne wspomnienia (nowa płyta "Head Above Water")

Pięć lat - tyle fani czekali na nowy album Avril Lavigne, który do sklepów trafia w piątek 15 lutego. W tym czasie kanadyjska wokalistka stoczyła walkę z boreliozą. "Head Above Water" to również zapis tych traumatycznych wspomnień.

Avril Lavigne wraca z płytą "Head Above Water" /AXELLE/BAUER-GRIFFIN /Getty Images

Ponad pięć lat temu Avril Lavigne wydała swój piąty album "Avril Lavigne". Jak się okazało następna płyta, którą wyda, związana będzie z jej bardzo poważnymi problemami zdrowotnymi. W 2014 roku wokalistka w wyniku ugryzienia przez kleszcza zachorowała na boreliozę.

Walka o powrót do zdrowia

Reklama

"Pięć lat temu zniknęłam po wydaniu mojego ostatniego albumu. Ostatnie lata spędziłam na walce z boreliozą. To były najgorszy czas w moim życiu zarówno fizycznie jak i emocjonalnie. Przekułam swoją walkę w muzykę. Pisałam piosenki w łóżku i na kanapie" - tłumaczyła wokalistka "Billboardowi" w 2018 roku.

"Byłam przykuta do łóżka przez pieprzone dwa lata. To robak - kleszcz - więc bierzesz antybiotyk i go zabijasz. Ale to mądry robak. Zmienia się w torbiel, więc musisz brać jeszcze inne antybiotyki. Byłam przez długi czas źle diagnozowana i miałam trochę prze***ane" - wspominała tamten moment.

Historię swojej walki z boreliozą wokalistka opisała w piosence tytułowej promującej jej nowy album, która ukazała się we wrześniu zeszłego roku.



Clip Avril Lavigne Head Above Water

Piosenką promował również specjalny teledysk autorstwa Elliotta Lestera. Zrealizowano go na Islandii.

"Pogodziłam się z tym, że umrę. W pewnym momencie czułam się, jakbym tonęła i walczyła o to, aby zaczerpnąć odrobinę powietrza" - tłumaczyła sens utworu i swoją historię piosenkarka.

Toksyczne relacje i stereotypy

Lavigne przed premierą albumu zaprezentowała jeszcze dwa single. Pod koniec 2018 roku światło dzienne ujrzał numer "Tell Me It's Over", inspirowany piosenkami takich gwiazd jak Etta James, Aretha Franklin i Ella Fitzgerald.

"To hymn o byciu silnym i zamykaniu pewnych relacji, o których wiesz, że są po wielu kolejnych upadkach" - komentowała. Opowieść o toksycznym związku, w którym wokalistka się znajdowała, szybko została powiązana z nieudanym małżeństwem Avril. W 2015 roku wokalistka ogłosiła, że żyje w separacji z liderem Nickleback, Chadem Kroegerem. Rozwód wciąż jednak nie został potwierdzony.

Clip Avril Lavigne Tell Me It's Over

Ostatnią piosenką wypuszczoną do sieci przed premierą płyty był singel "Dumb Blonde", nagrany wraz z Nicki Minaj. "Napisałyśmy 'Dumb Blonde' jako hymn dla każdego, kto pada ofiarą stereotypów. Bądźcie pewni siebie i nie pozwólcie nikomu wmówić sobie, kim jesteście" - wytłumaczyła.



Clip Avril Lavigne Dumb Blonde feat. Nicki Minaj (Lyric Video)

Okładka i tracklista

Na płycie "Head Above Water" znalazło się 12 utworów. W ich stworzeniu Lavigne pomagali: Stephan Moccio, Johan Carlsson, John Levine, Mitch Allan i Chris Baseford.



Album promuje okładka, na której piosenkarka pozuje nago, a zasłonięta jest jedynie gitarą akustyczną.



Lista piosenek prezentuje się następująco:



1."Head Above Water"

2. "Birdie"

3. "I Fell In Love With The Devil"

4. "Tell Me It's Over"

5. "Dumb Blonde" ft. Nicki Minaj

6. "It Was In Me"

7. "Souvenir"

8. "Crush"

9. "Goddess"

10. "Bigger Now"

11. "Love Me Insane"

12. "Warrior.