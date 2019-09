Avatarium: Szczegóły premiery albumu "The Fire I Long For"

22 listopada światło dzienne ujrzy "The Fire I Long For", czwarty album Avatarium.

Wokalistką Avatarium jest Jannie-Ann Smith /Avalon/PYMCA/Gonzales Photo/Terje Dokken/Universal Images Group /Getty Images

Według zapowiedzi niemieckiej Nuclear Blast Records, nowa płyta formacji ze Sztokholmu ma być powrotem Avatarium do doommetalowych korzeni, a zarazem hołdem złożonym legendom rocka takim jak Rainbow, Led Zeppelin i The Doors.

Udział w powstaniu trzech utworów miał Leif Edling z Candlemass, założyciel i do 2017 roku basista Avatarium, rdzeniem zespołu pozostaje jednak małżeński tandem w osobach wokalistki Jannie-Ann Smith i gitarzysty Marcusa Jidella, którym na "The Fire I Long For" towarzyszą grający na organach Rickard Nilssonand i nowy perkusista Andreas "Habo" Johansson (The Doomsday Kingdom).

Następcę longplaya "Hurricanes And Haloes" (2017 r.) zarejestrowano w sztokholmskim Studio DeepWell, w którym produkcją zajął się Marcus Jidell. Za miks odpowiadał laureat nagrody Grammy Niklas Flyckt, mastering z kolei wykonał Svante Forsbäck (Rammstein).

Zobacz teledysk do premierowej kompozycji "Rubicon" Avatarium:

Clip Avatarium Rubicon

Oto program albumu "The Fire I Long For":

1. "Voices"

2. "Rubicon"

3. "Lay Me Down"

4. "Porcelain Skull"

5. "Shake That Demon"

6. "Great Beyond"

7. "The Fire I Long For"

8. "Epitaph Of Heroes"

9. "Stars They Move".