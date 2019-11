Ava Max na Halloween: Zobacz teledysk "Freaking Me Out"

Globalna popowa sensacja, Ava Max przygotowała dla swoich fanów niespodziankę na Halloween i zaprezentowała klip do utworu "Freaking Me Out" w reżyserii Edgara Daniela.

Ava Max wypuściła specjalny klip na Halloweeen

To jednak nie koniec nowości od Avy. Już w przyszłym tygodniu będziemy mogli usłyszeć artystkę i hiszpańską megagwiazdę - Pablo Alborána - we wspólnym utworze "Tabú" (premiera już 6 listopada).

Tymczasem Ava świętuje sukces swojego ostatniego singla "Torn", który znajduje się wśród 10 najczęściej odtwarzanych utworów w europejskich stacjach radiowych (numer siedem w Polsce). Przypomnijmy, że wideo do singla zostało wyreżyserowane przez legendarnego Josepha Kahna, który wcześniej był odpowiedzialny za takie produkcje jak "Toxic" Britney Spears, czy "Bad Blood" Taylor Swift.



W 2019 roku Ava zdobyła nominacje w kategorii najlepszy nowy artysta zarówno do MTV VMA jak i MTV EMA. Wokalistka ugruntowała swój sukces za sprawą pokrytego potrójną platyną w Polsce przeboju "Sweet but Psycho", który spędził trzy tygodnie w Top 10 notowania Hot 100 Billboardu oraz dotarł na trzecie miejsce USA Pop Radio. Utwór, który ma już 650 milionów streamów na całym świecie, zapewnił Avie jej pierwszą nominację do Teen Choice Awards.



Towarzyszący nagraniu teledysk, nakręcony przez Shomi Patwary (Beyoncé, The Weeknd), ma już 406 milionów odsłon na Youtube. Za produkcję kawałka odpowiada nominowany do Grammy producent Cirkut (Maroon 5, Miley Cyrus, The Weeknd), a jego współautorką jest Madison Love (Camila Cabello). Poza licznymi sukcesami na listach w USA, numer "Sweet but Psycho" przez cztery tygodnie utrzymywał się na szczycie UK Singles Chart, a także znalazł się na 1. miejscu notowań w blisko 20 krajach.

W marcu Ava zaprezentowała kolejny singel, "So Am I", który niósł przesłanie akceptacji i poczucia przynależności. Nagranie dotarło do Top 5 radiowych playlist w Europie (numer 1 w Polsce) oraz zdobyło 33 miliony streamów w samych tylko Stanach Zjednoczonych. Teledysk do tego porywającego hymnu ma już 75 milionów odsłon na Youtube.



Zwana popową księżniczką ("V Magazine") i artystką, którą trzeba poznać ("Rolling Stone"), Ava Max wzbudziła niemałe zainteresowanie mediów, w tym "Vanity Fair", "Billboardu" czy "Forbesa". Ma już też za sobą telewizyjne występy w programach "The Late Late Show with James Corden", "The TODAY Show" czy "The Ellen DeGeneres Show".



